Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 1 вересня

На Харківщині зафіксовано виліт п'ятьох ракет із російського Бєлгорода

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Запоріжжя, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині. Вночі Одещину ворог атакував двома ракетами типу «Онікс», випущеними з берегового ракетного комплексу «Бастіон» з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету знищено силами протиповітряної оборони, друга влучила по відкритій місцевості. Руйнувань та постраждалих нема. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Дніпропетровщина

Під обстрілами знову Нікопольський та Криворізький райони. У Нікопольському під удар потрапили чотири громади. Сам Нікополь та Червоногригорівську громаду обстріляли з «Градів». У Нікополі без постраждалих та руйнувань не зафіксовано. У Червоногригорівській громаді пошкоджено будинки, ліцей, адмінбудівлю, виведена з ладу лініб електропередач. Одна людина поранена. У Мирівській та Марганецькій громадах є руйнування. Люди не постраждали. У Марганецькій пошкоджена електромережа. У Криворізькому районі ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Є руйнування господарських будівель.

Харківщина

Вночі зафіксовано виліт п'ять ракет із російського Бєлгорода. Частина «самоліквідувалася» не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють. Попередньо постраждалих немає. За добу по області окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Ізюмському, Харківському, Богодухівському районах. Внаслідок обстрілів за добу госпіталізовано одну людину, одна – загинула.

Луганщина

На Бахмутському напрямку без змін. За ніч окупанти здійснили 5 артилерийських та 8 мінометних обстрілів. Чотири рази росіяни використовували танки. Наступальні дії не мали успіху. Усі атаки відбиті.

Донеччина

П'ятеро загиблих, 12 поранених цивільних за добу. З артилерії, мінометів, РСЗВ «Ураган» та «Градів» обстріляли Бахмут, Орлівку, Авдіївку, Максимільянівку, Північне, Георгіївку, Торецьк, Південне, Роздольне, Мар’їнку, с. Первомайське. Вночі обстріляли Часовий Яр, постраждала колишня школа-інтернат. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина

У Миколаївському районі вчора протягом дня відбувалися постійні ворожі обстріли Первомайської громади. У с. Новомиколаївка попадання переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає. У смт Первомайське внаслідок обстрілів частково зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

Також вчора під ворожими обстрілами перебувала Шевченківська громада. У с-щі Любомирівка частково зруйновано адміністративну будівлю, школу, складські приміщення, біля 40 житлових будівель. У с. Вавилове пошкоджено господарські споруди, житлові будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

У Баштанському районі ворог наніс авіаційний удар парою гелікоптерів Ка-52 по Березнегуватській громаді. Без жертв. Також протягом минулої доби були обстріли прилеглих територій смт Березнегувате, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Також були обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Пошкоджені сільгоспбудівлі та житловий будинок. Сьогодні вночі близько 02:30 обстрілів зазнало с. Червона Долина. Влучання було по відкритим територіям. Постраждалих немає.

Херсонщина

Протягом доби на Херсонщині тривали гучні вибухи. Зокрема, є влучання у базування російських військових, також завдано ударів по складу боєприпасів ворога.

З кожним днем ближче до проведення «референдуму» окупаційна влада демонструє свою невпевненість — серед місцевого населення немає підтримки. У свою чергу жителі міста всіляко підтверджують свою проукраїнську позицію. Тривають викрадення серед місцевого населення, перевірки помешкань та людей.

Нагадаємо, триває 190 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.