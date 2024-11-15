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У застосунку «Армія+» запрацювала нова функція

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У застосунку «Армія+» запрацювала нова функція
Процес подачі рапорту на зміну місця служби займає лише близько 15 хвилин
фото з відкритих джерел

Для подачі рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення

Відсьогодні у застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. Тепер військовослужбовці Збройних Сил можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «За три доби – в іншу бригаду. Новий механізм переведення для військових: як це працюватиме».

За допомогою «Армія+» рапорт на переведення потрапляє одразу до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України. Там він має бути розглянутий протягом 72 годин. У разі відмови (відповідь також через додаток) будуть вказані чіткі причини. А якщо рішення позитивне, то наказ на переміщення має бути підписано протягом 24 годин після завершення розгляду.

Контролюватиме дотримання процедури система випадкових перевірок: структурний підрозділ Міноборони, відповідальний за захист прав військовослужбовців, довільно перевіряє не менше 1% рапортів на місяць. У разі виявлення порушень рапорт розглядається повторно протягом 24 годин.

Як зазначив міністр оборони Рустем Умєров, процес подачі рапорту на зміну місця служби займає лише близько 15 хвилин. Для подачі рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я.

Варто зазначити, що командирської згоди, як і «Армія ID» командира, для подачі рапорту не потрібно – запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ. В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду.

Раніше уряд ухвалив постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів.

До слова, у застосунку «Армія+» можна створити рапорт. Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Міністерство оприлюднило відео, де покроково пояснюється як це зробити.

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Теги: військові застосунок ЗСУ Міноборони Рустем Умєров

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