Атака на Україну, блекаут у Москві: головне за ніч 19 серпня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 19 серпня 2026 року

Цієї ночі Росія атакувала Запоріжжя – є загиблий та постраждалі, також вдарила КАБами по Ізюмській громаді у Харківській області. Тим часом у російській столиці стався частковий блекаут, а президент США Дональд Трамп планує зустріч з Кім Чен Ином.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 19 серпня.

Атака на Запоріжжя

Один із пошкоджених будинків у Запоріжжі фото: Запорізька ОВА

Вночі 19 серпня російська окупаційна армія вдарила по Запоріжжю безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.

Також пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. На місці влучань спалахнула пожежа, там працюють відповідні екстрені та рятувальні служби.

Блекаут у Москві

Жителі Москви йдуть по темному метро скріншот з відео

У кількох районах Москви стався частковий блекаут, який спричинив масштабні перебої в роботі інфраструктури та мережі Інтернет.

Електропостачання зникло в Замоскворіччі, Даниловському та Гагарінському районах російської столиці, а також на станції метро «Октябрська». Через збій тимчасово зупинився рух трамваїв, який пізніше вдалося відновити, а з торговельних центрів «Гагарінський» та «Дисконт-центр» довелося евакуювати відвідувачів.

Росія атакувала Харківщину

Пожежа в Ізюмській громаді після атаки РФ фото: Ізюмська МВА

У ніч на 19 серпня російські терористи завдали чотирьох ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по території Ізюмської міської територіальної громади Харківської області.

За попередніми даними, в одному з місць влучання авіабомб виникла пожежа – спалахнула суха трава на відкритій місцевості. Крім того, обстріл спричинив аварійне знеструмлення електромережі, через що без світла тимчасово залишилися жителі в районі Веприцького Хутора та в селі Камʼянка.

Трамп планує зустріч з Кім Чен Ином

Трамп востаннє бачив Кім Чен Ина 30 червня 2019 року в демілітаризованій зоні на кордоні між Південною та Північною Кореєю фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прагне провести особисту зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином уже цієї осені.

Американський лідер прагне відновити дипломатичні зусилля щодо північнокорейської ядерної програми, яка за останні роки суттєво посилилася. Напередодні Трамп заявив, що Кім Чен Ин позитивно відгукнувся на його пропозицію провести переговори, назвавши цей сигнал «дуже позитивним».

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