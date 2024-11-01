Головна Техно Авто
search button user button menu button

Новий сімейний електрокросовер Toyota розсекретили до презентації (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Новий сімейний електрокросовер Toyota розсекретили до презентації (фото)
Toyota bZ3X – 4,6-метровий сімейний електрокросовер
фото: autohome.com.cn

Нова Toyota bZ3X – недорогий 4,6-метровий електрокросовер з оригінальним дизайном

Опубліковано шпигунські фото Toyota bZ3X. Недорогий електрокросовер презентують у кінці листопада на автосалоні в Гуанчжоу і невдовзі після цього він надійде в продаж у Китаї за ціною від 200 тис. юанів ($28 тис.). Про це повідомляє сайт Autohome.

Нова Toyota bZ3X – одна із двох моделей нової лінійки bZ3. Вона є сімейним варіантом тоді, як купе-кросовер bZ3C більше розрахований на молодь.

Авто оснастили 204-сильним мотором
Авто оснастили 204-сильним мотором
фото: autohome.com.cn

Зовні електромобіль Toyota bZ3X майже не відрізняється від переднього серійного концепту, який показали навесні. У неї виражений «ніс» і висока вигнута віконна лінія, а фари та ліхтарі з’єднані тоненькими діодними смугами.

Розміри Toyota bZ3X 2025:

  • довжина – 4600 мм;
  • ширина – 1850 мм;
  • висота – 1660 мм;
  • колісна база – 2765 мм;
  • маса – 1760 кг.
Передні сидіння розділені високою консоллю
Передні сидіння розділені високою консоллю
фото: Toyota

Салон Toyota bZ3X не показали, проте він не повинен змінитися порівняно з концептом. Це значить, що електрокросовер отримає невеликий цифровий щиток приладів, чималий тачскрін та високу дворівневу центральну консоль. Серед опцій буде система напівавтономного руху.

Кросовер Toyota bZ3X отримає 204-сильний електромотор на передній вісі. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год. Ємність батареї та запас ходу поки тримають у секреті.

Читайте також:

Джерело
Теги: автомобіль Toyota

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обмін даними через електронну систему допоможе прискорити реалізацію норм Кодекс адміністративного судочинства про обмеження ухилянтів у праві керування авто
Кабмін прискорив процедури для обмеження ухилянтів права керувати автомобілем
29 жовтня, 11:11
Візуалізація майбутнього заводу з виробництва літаючих автомобілів Xpeng Aeroht у Гуанчжоу
Китай почав будувати завод із випуску автомобілів, що літають
29 жовтня, 09:12
27 жовтня 2024 року в Україні відзначають День автомобіліста
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 06:03
Раніше Нацполіція повідомляла, що, до прикладу, чверть підпалів військових автівок здійснюють саме підлітки
РФ вербує підлітків для диверсій. Поліція дала поради, як вберегти дітей від впливу
24 жовтня, 18:04
За результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали 40-річного місцевого мешканця
Викрав РЕБ із автівки військового: у Києві затримано зловмисника (фото)
22 жовтня, 14:38
Польща може ввести нові правила для українських автомобілістів
Техогляд чи штраф: на українських біженців у Польщі чекатимуть нові правила
22 жовтня, 05:00
Водій після конфлікту з місця події втік
Напад на інспекторку з паркування у Києві: правоохоронці затримали водія (фото)
11 жовтня, 23:09
Вибух у Бердянську
Ранок в окупованому Бердянську почався з гучного вибуху (фото)
2 жовтня, 10:59
Концепт Toyota Urban SUV
Suzuki та Toyota готують недорогі електричні кросовери-близнюки: подробиці
Вчора, 21:41

Авто

Новий сімейний електрокросовер Toyota розсекретили до презентації (фото)
Новий сімейний електрокросовер Toyota розсекретили до презентації (фото)
Польща ввела нові правила та штрафи для іноземних перевізників
Польща ввела нові правила та штрафи для іноземних перевізників
Нові обмеження швидкості руху на дорогах. Що змінилося з листопада
Нові обмеження швидкості руху на дорогах. Що змінилося з листопада
Suzuki та Toyota готують недорогі електричні кросовери-близнюки: подробиці
Suzuki та Toyota готують недорогі електричні кросовери-близнюки: подробиці
Skoda представила заряджений кросовер для сім'ї (фото)
Skoda представила заряджений кросовер для сім'ї (фото)
Як правильно зберігати літні шини взимку: важливі поради
Як правильно зберігати літні шини взимку: важливі поради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
13K
Радник президента Єврокомісії закликав населення Європи підготувати продовольство на випадок війни з РФ
13K
Росіяни заявили про втрату чергового літака Су-34
8300
США назвали вирішальний чинник для продовження Росією війни в Україні

Новини

Українська молодь закликає НАТО надати Україні членство в Альянсі
Сьогодні, 20:04
Якщо переможе Трамп? Курт Волкер дав надію українцям
Сьогодні, 19:15
Міжнародні організації не виконують своїх обіцянок щодо полонених «Азову», – військовий
Сьогодні, 17:02
Презентована нова концепція Електронного суду, створена за підтримки USAID
Сьогодні, 16:06
Росіяни вчать викрадених дітей ненавидіти Україну – Мирослава Харченко
Сьогодні, 15:57
Таргани, насильство і російський паспорт. Учасники форуму для молоді розказали історії депортації підлітків
Сьогодні, 14:12

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua