Новий сімейний електрокросовер Toyota розсекретили до презентації (фото)

Нова Toyota bZ3X – недорогий 4,6-метровий електрокросовер з оригінальним дизайном

Опубліковано шпигунські фото Toyota bZ3X. Недорогий електрокросовер презентують у кінці листопада на автосалоні в Гуанчжоу і невдовзі після цього він надійде в продаж у Китаї за ціною від 200 тис. юанів ($28 тис.). Про це повідомляє сайт Autohome.

Нова Toyota bZ3X – одна із двох моделей нової лінійки bZ3. Вона є сімейним варіантом тоді, як купе-кросовер bZ3C більше розрахований на молодь.

Авто оснастили 204-сильним мотором фото: autohome.com.cn

Зовні електромобіль Toyota bZ3X майже не відрізняється від переднього серійного концепту, який показали навесні. У неї виражений «ніс» і висока вигнута віконна лінія, а фари та ліхтарі з’єднані тоненькими діодними смугами.

Розміри Toyota bZ3X 2025:

довжина – 4600 мм;

ширина – 1850 мм;

висота – 1660 мм;

колісна база – 2765 мм;

маса – 1760 кг.

Передні сидіння розділені високою консоллю фото: Toyota

Салон Toyota bZ3X не показали, проте він не повинен змінитися порівняно з концептом. Це значить, що електрокросовер отримає невеликий цифровий щиток приладів, чималий тачскрін та високу дворівневу центральну консоль. Серед опцій буде система напівавтономного руху.

Кросовер Toyota bZ3X отримає 204-сильний електромотор на передній вісі. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год. Ємність батареї та запас ходу поки тримають у секреті.