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Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2024 року
Ситуація на фронті 27 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 208 бойових зіткнень

Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного удару, 37 авіаційних ударів із застосуванням 57 КАБ, понад 700 ударів дронами-камікадзе та здійснив 3300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 208 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Відбулося п’ять боєзіткнень з російськими загарбниками. Всі їх в районі Вовчанська відбито українськими воїнами. Населений пункт Питомник зазнав авіаудару трьома керованими бомбами.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2024 року фото 2
мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Ворог 17 разів штурмував позиції українських військових неподалік Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки. 

Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2024 року фото 3
мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Ворог 21 раз намагався просунутися в районах Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів та Торського.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2024 року фото 4
мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Ворог шість разів атакував поблизу Диліївки, Щербинівки та Торецька, всі атаки відбито, противник успіху не мав.

На Покровському напрямку

Відбулося 32 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Лисівки та Чумацького.
Загалом, 29 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще три боєзіткнення, в районах Пустинки та Нового Труда, тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. Втрати агресора на даному напрямку склали 169 осіб вбитими та 219 – пораненими.

На Курахівському напрямку

Нараховується 39 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Дачне, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Єлизаветівка, Ганівка та Антонівка. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, 13 атак в районах Берестків, Зорі та Сонцівки тривають досі. Ворог втратив 90 осіб вбитими та пораненими.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2024 року фото 5
мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Українські захисники зупинили 12 штурмів окупантів в районах населених пунктів Трудове, Костянтинопольське, Роздольне, Новоандріївка та Рівнопіль. Ще чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Веселий Гай тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2024 року фото 6
мапа: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

ЗСУ п’ять разів відбивали атаки російських загарбників. Противник успіху не мав.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про 11 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБ і 196 артилерійських обстрілів, зокрема чотирьох – з реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб за минулу добу відзначив воїнів 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, 71-ї окремої єгерської бригади, 12-ї бригади спеціального призначення Національнох гвардії України "Азов", 141-ї окремої піхотної бригади, а також 126-ої окремої бригади територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдаючи йому серйозних втрат.

Нагадаємо, триває 1008-й день повномасштабної війни в Україні.

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