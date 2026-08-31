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173 бої за добу: лінія фронту станом на 31 серпня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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173 бої за добу: лінія фронту станом на 31 серпня 2026
Ситуація на фронті 31 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 31 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 66 авіаційних ударів, скинув 218 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6542 дрони-камікадзе та здійснив 2049 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

31 серпня на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 53 окупанти та 18 – поранено, знищено дві артилерійські системи, п'ять одиниць автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 51 укриття ворога. Пошкоджено дев'ять артилерійських систем, чотири одиниці автомобільної техніки, чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами та 127 укриттів противника. Знищено або подавлено 326 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Чугунівки, Хатнього, Малої Вовчої, Довгенького та Охрімівки; ще два боєзіткнення тривають дотепер.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 31 серпня 2026 фото 1

На Лиманському напрямку

П'ять спроб загарбників просунутися відбито в районах Новоселівки, Дробишевого, Діброви та Ставків.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 31 серпня 2026 фото 2

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили дві спроби загарбників іти вперед поблизу Озерного та Кривої Луки.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 31 серпня 2026 фото 3

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки та Павлівки.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 31 серпня 2026 фото 4

На Покровському напрямку

Усього 32 атаки відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Кучерів Яр, Дорожнє, Степи, Шевченко, Білицьке, Василівка, Сергіївка, Удачне, Муравка та Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 31 серпня 2026 фото 5

На Гуляйпільському напрямку

Чотири атаки окупантів зафіксовано в районах населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка та Цвіткове.

173 бої за добу: лінія фронту станом на 31 серпня 2026 фото 6

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника в районі Малої Токмачки.

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Нині триває 1650-й день повномасштабної війни.

Теги: укриття Генштаб окупанти

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