Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Посольство США попередило американців про нові ризики в Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Посольство США попередило американців про нові ризики в Україні
Дипломатичне представництво продовжує працювати у Києві
фото з відкритих джерел

Американцям радять бути готовими до виїзду та мати власний план дій

Посольство США надіслало американським громадянам нове повідомлення щодо безпеки в Україні. Дипломати нагадали про загрозу російських ракетних і безпілотних атак та закликали враховувати можливість швидкої зміни ситуації. Про це свідчить повідомлення, поширене через Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Відповідні рекомендації оприлюднені на офіційному сайті Держдепартаменту США, пише «Главком».

У повідомленні від 28 серпня зазначено Level 4: Do Not Travel – найвищий рівень попередження для мандрівників. Американцям рекомендують не їхати до України через збройний конфлікт.

При цьому йдеться не про запровадження нового рівня небезпеки. На офіційній сторінці Travel Advisory для України також зазначено Level 4, а в переліку рекомендацій наголошується, що навіть регіони, які не розташовані безпосередньо біля фронту, залишаються під загрозою російських ракетних і дронових атак.

Посольство США попередило американців про нові ризики в Україні фото 1

Американським громадянам, які перебувають в Україні, радять заздалегідь підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

Зокрема:

  • бути готовими до негайного виїзду;
  • у разі повітряної тривоги одразу прямувати до укриття;
  • стежити за місцевими повідомленнями та змінами безпекової ситуації;
  • мати власний план евакуації;
  • не розраховувати виключно на допомогу уряду США у кризовій ситуації.

На офіційній сторінці Держдепартаменту також міститься рекомендація мати резервний план, який не залежить від допомоги американського уряду. Громадянам радять стежити за місцевими новинами, коригувати свої плани відповідно до ситуації та зареєструватися у програмі STEP, щоб отримувати повідомлення про безпеку.

Що відбувається з роботою посольства

Окремий блок нового повідомлення стосується діяльності Посольства США в Києві. Дипломатичне представництво продовжує працювати у столиці, однак його співробітники мають обмеження щодо пересування, дотримання комендантської години та іншої діяльності.

Через ці обмеження може виникати затримка з наданням консульської допомоги американським громадянам, які перебувають за межами Києва.

У повідомленні також зазначено, що американські урядові службовці потребують спеціального дозволу для поїздок за межі столиці через безпекові ризики. Державний департамент не дозволяє членам їхніх сімей приєднуватися до співробітників американського уряду, які перебувають в Україні.

Рівень небезпеки для України

Travel Advisory Держдепартаменту США наразі класифікує Україну за четвертим рівнем – Do Not Travel («Не подорожуйте»). Водночас офіційний перелік рекомендацій показує, що цей статус не є новим рішенням від 28 серпня: у переліку Держдепу для України вказана дата оновлення 14 листопада 2024 року.

Водночас зміст повідомлення, отриманого через STEP 28 серпня, підтверджує, що американським громадянам продовжують нагадувати про високі безпекові ризики перебування в Україні та необхідність самостійно планувати свої дії у разі загострення.

Нагадаємо, у травні Посольство США в Києві вже попереджало американських громадян про можливість масштабної повітряної атаки по Україні. Дипломати закликали у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до укриття.  

Читайте також:

Теги: США посольство укриття Україна Держдепартамент США конфлікт обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суспільство витрачає сотні мільярдів гривень на політику, результат якої постійно і безвідповідально відкладається
Рішення збільшити облікову ставку. Куди веде нас НБУ?
31 липня, 10:30
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 серпня, 00:00
8 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 серпня, 00:00
Том Голланд отримав $1,5 млн за роль у «Людина-павук: Повернення додому»
Том Голланд отримає найбільший гонорар за роль Людини-павука в історії франшизи
5 серпня, 17:07
Штукатур заробляє 70 000 грн – більше, ніж більшість офісних менеджерів. І це ще не межа
День будівельника: скільки заробляють фахівці у 2026 році
9 серпня, 08:30
Рятувальники ліквідовують пожежі, спричинені масованою комбінованою атакою РФ
Через російський обстріл загинули шестеро працівників розподільчих центрів «Сільпо»
5 серпня, 12:33
Сенат США схвалив законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ та Ірану
Сенат США схвалив законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ та Ірану
7 серпня, 20:31
Дружина міністра війни США Піта Гегсета Дженніфер стала його головною радницею
Дружина очільника Пентагону стала однією з найвпливовіших людей у Пентагоні – NYT
21 серпня, 15:56
Віталій Кличко показав фізичну форму, у якій перебуває у свій 55-річний ювілей
Кличко оприлюднив відео до свого 55-річчя, яке раніше приховував
25 серпня, 09:19

Соціум

Посольство США попередило американців про нові ризики в Україні
Посольство США попередило американців про нові ризики в Україні
В Євросоюзі зросла кількість українців під захистом: де їх найбільше
В Євросоюзі зросла кількість українців під захистом: де їх найбільше
Російські компанії отримали наказ скласти списки «заброньованих» – ЗМІ
Російські компанії отримали наказ скласти списки «заброньованих» – ЗМІ
Руйнівна повінь у Непалі: кількість загиблих та зниклих безвісти українців зросла
Руйнівна повінь у Непалі: кількість загиблих та зниклих безвісти українців зросла
Росіяни знову «штурмують» кордон із Грузією: названо причину
Росіяни знову «штурмують» кордон із Грузією: названо причину
Путін розпихав дітей, аби потрапити на фото з юними спортсменами (відео)
Путін розпихав дітей, аби потрапити на фото з юними спортсменами (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
70K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
59K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Вчора, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua