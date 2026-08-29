Посольство США попередило американців про нові ризики в Україні

Американцям радять бути готовими до виїзду та мати власний план дій

Посольство США надіслало американським громадянам нове повідомлення щодо безпеки в Україні. Дипломати нагадали про загрозу російських ракетних і безпілотних атак та закликали враховувати можливість швидкої зміни ситуації. Про це свідчить повідомлення, поширене через Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Відповідні рекомендації оприлюднені на офіційному сайті Держдепартаменту США, пише «Главком».

У повідомленні від 28 серпня зазначено Level 4: Do Not Travel – найвищий рівень попередження для мандрівників. Американцям рекомендують не їхати до України через збройний конфлікт.

При цьому йдеться не про запровадження нового рівня небезпеки. На офіційній сторінці Travel Advisory для України також зазначено Level 4, а в переліку рекомендацій наголошується, що навіть регіони, які не розташовані безпосередньо біля фронту, залишаються під загрозою російських ракетних і дронових атак.

Американським громадянам, які перебувають в Україні, радять заздалегідь підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

Зокрема:

бути готовими до негайного виїзду;

у разі повітряної тривоги одразу прямувати до укриття;

стежити за місцевими повідомленнями та змінами безпекової ситуації;

мати власний план евакуації;

не розраховувати виключно на допомогу уряду США у кризовій ситуації.

На офіційній сторінці Держдепартаменту також міститься рекомендація мати резервний план, який не залежить від допомоги американського уряду. Громадянам радять стежити за місцевими новинами, коригувати свої плани відповідно до ситуації та зареєструватися у програмі STEP, щоб отримувати повідомлення про безпеку.

Що відбувається з роботою посольства

Окремий блок нового повідомлення стосується діяльності Посольства США в Києві. Дипломатичне представництво продовжує працювати у столиці, однак його співробітники мають обмеження щодо пересування, дотримання комендантської години та іншої діяльності.

Через ці обмеження може виникати затримка з наданням консульської допомоги американським громадянам, які перебувають за межами Києва.

У повідомленні також зазначено, що американські урядові службовці потребують спеціального дозволу для поїздок за межі столиці через безпекові ризики. Державний департамент не дозволяє членам їхніх сімей приєднуватися до співробітників американського уряду, які перебувають в Україні.

Рівень небезпеки для України

Travel Advisory Держдепартаменту США наразі класифікує Україну за четвертим рівнем – Do Not Travel («Не подорожуйте»). Водночас офіційний перелік рекомендацій показує, що цей статус не є новим рішенням від 28 серпня: у переліку Держдепу для України вказана дата оновлення 14 листопада 2024 року.

Водночас зміст повідомлення, отриманого через STEP 28 серпня, підтверджує, що американським громадянам продовжують нагадувати про високі безпекові ризики перебування в Україні та необхідність самостійно планувати свої дії у разі загострення.

Нагадаємо, у травні Посольство США в Києві вже попереджало американських громадян про можливість масштабної повітряної атаки по Україні. Дипломати закликали у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до укриття.