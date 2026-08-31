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Кінбурнська коса: окупанти маскуються під цивільних, щоб уникнути ударів ЗСУ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кінбурнська коса: окупанти маскуються під цивільних, щоб уникнути ударів ЗСУ
Ситуація ускладнюється тим, що на Кінбурнському півострові досі залишаються цивільні
колаж: glavcom.ua

Російські військові базуються у цивільних будинках, а українські бійці змушені ретельно перевіряти цілі перед ураженням

Російські військові на окупованій Кінбурнській косі переодягаються у цивільний одяг і маскуються під місцевих, щоб залишатися непомітними для українських військових. Про це розповіли бійці ЗСУ в репортажі «Радіо Свобода», повідомляє «Главком».

За словами військових, окупанти також використовують для укриття цивільні будинки та вже зруйновані споруди. Виявити російську піхоту на півострові складно саме через її маскування та наявність там цивільного населення.

«Вони маскуються, цивільний одяг носять. Тут є цивільні у селах. У цьому й проблема, що ми не можемо всі будівлі поспіль бомбити», – розповів військовий із позивним «Майор». Через це українські військові перед ураженням будівель проводять додаткову розвідку. Вони визначають, чи перебувають у конкретному приміщенні російські військові, та перевіряють, чи немає поруч цивільних.

За даними бійців, на Кінбурнському півострові перебуває близько 2,5 тис. російських військових. Водночас Силам оборони вдалося відтіснити окупантів і перерізати частину їхньої логістики. Українські військові заявляють, що постачання боєприпасів, палива та продовольства для російських підрозділів суттєво ускладнене.

Командир підрозділу розвідки ЗСУ із позивним «Ява» заявив, що росіяни відійшли за Геройське. За його словами, через проблеми з логістикою окупантам дедалі складніше забезпечувати підрозділи, які залишаються вглибині Кінбурнської коси.

Українські військові також повідомили про знищення російської артилерії на півострові. Наразі, за їхніми словами, російські війська можуть обстрілювати прибережні райони Миколаївщини переважно далекобійною артилерією з окупованої частини Херсонщини.

Росіяни, за даними ЗСУ, переважно зосереджуються в лісах і населених пунктах Покровське, Василівка, Покровка та Геройське. Українські розвідники використовують безпілотники для виявлення техніки, укриттів і маршрутів пересування противника. Водночас ситуація ускладнюється тим, що на Кінбурнському півострові досі залишаються цивільні. Саме тому українські військові наголошують на необхідності ретельної розвідки перед ураженням цілей.

За інформацією «Радіо Свобода», від Очакова до Кінбурнської коси близько 5 км. Російські війська регулярно атакують Очаків та інші населені пункти району. Українські військові продовжують працювати по російській логістиці, складах, укриттях і місцях базування окупантів.

Нагадаэмо, що російські окупанти на Кінбурнській косі перебувають під постійним обстрілом з боку Сил оборони України. Також ворог має серйозні проблеми з постачанням. Про це розповів командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носиков.

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Теги: окупанти ЗСУ Україна Кінбурнська коса

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