Балістичним ударом знищено логістичний комплекс Pumа, може бути дефіцит

Тимчасові перебої з асортиментом товарів можуть тривати найближчі тижні або місяці

Унаслідок масованого російського обстрілу в ніч проти 5 серпня був повністю знищений логістичний комплекс спортивного бренду Puma в Україні. Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Instagram, інформує «Главком».

Заява компанії

За даними компанії, серед співробітників ніхто не постраждав. Однак через повне знищення складських запасів у мережі очікують на тимчасові перебої з асортиментом товарів, які можуть тривати найближчі тижні або місяці. Наразі компанія вже працює над відновленням постачання.

Заява бренду Puma про наслідки обстрілу скриншот

Масована атака на логістику та цивільний бізнес

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. За словами президента Володимира Зеленського, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

Під час атаки 5 серпня під удар РФ потрапили великі торгові мережі, розподільчі центри та виробництва:

«Нова пошта»: зруйновано сортувальний центр у Києві. Троє людей загинули, ще восьмеро отримали поранення.

«Сільпо»: через пожежі на двох розподільчих центрах загинули шестеро працівників мережі.

«Епіцентр»: ворог влучив у два ключові логістичні комплекси, загинув працівник. Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні.

Rozetka: зруйновано складський комплекс у Броварах на Київщині (це вже третя атака на інфраструктуру компанії за останній тиждень).

Novus: логістичний центр мережі супермаркетів зазнав кількох прямих влучань і суттєвих пошкоджень.

Liqui Moly: повністю згорів центральний склад продукції в Україні, втрачено значні запаси моторних олив та автохімії.

Intertop: повністю знищено високотехнологічний комплекс Denka Logistics – головний логістичний склад компанії Intertop Ukraine.

Нагадаємо, після масованого удару 5 серпня уряд проведе термінову зустріч із представниками бізнесу після нічної масованої російської атаки на Київ і Київську область.