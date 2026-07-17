В Україні почалася додаткова сесія НМТ: що треба знати

УЦОЯО: запізнення на тестування є підставою для недопуску до іспиту

17 липня в Україні розпочалася додаткова сесія національного мультипредметного тесту (НМТ) – для вступників, які були зареєстровані на цей етап, а також для тих, хто з поважних причин не зміг скласти іспит під час основної сесії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Що взяти з собою

Уся інформація про дату, час і місце проведення тестування доступна в персональних кабінетах учасників. В УЦОЯО радять заздалегідь спланувати маршрут до тимчасового екзаменаційного центру – запізнення є підставою для недопуску до іспиту.

Для проходу до центру потрібні сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу, або його цифровий аналог у застосунку «Дія». Також рекомендується взяти роздруковане запрошення.

Що можна і що заборонено брати на тестування

Учасникам дозволено мати ручку, пляшку води та легкий перекус – чернетки видадуть безпосередньо в аудиторії. Тим, хто складатиме тест в Україні, радять узяти теплий одяг на випадок тривалого перебування в укритті під час повітряної тривоги.

Водночас під час тестування заборонено користуватися мобільними телефонами та іншими електронними пристроями, друкованими чи рукописними матеріалами, а також будь-якими предметами, не передбаченими процедурою проведення НМТ.

Як відбуватиметься тестування

Перед початком іспиту учасники пройдуть інструктаж. Якщо виникнуть технічні проблеми з комп'ютером, про це потрібно одразу повідомити інструктора. У разі оголошення повітряної тривоги тестування призупинять, а учасників переведуть до укриття.

Коли будуть результати

Попередні тестові бали вступники побачать на екрані комп'ютера одразу після завершення тестування. Офіційні результати за шкалою 100–200 балів з'являться в персональних кабінетах до 29 липня.

Нагадаємо, основна сесія НМТ-2026 тривала з 20 травня по 25 червня – на неї зареєструвалося понад 355 тис. учасників. Повний гід зі вступної кампанії-2026, зокрема про подання заяв і конкурсний бал, «Главком» публікував раніше.