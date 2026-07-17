Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

В Україні почалася додаткова сесія НМТ: що треба знати

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
В Україні почалася додаткова сесія НМТ: що треба знати
Попередні тестові бали вступники побачать на екрані комп'ютера одразу після завершення тестування
фото ілюстративне

УЦОЯО: запізнення на тестування є підставою для недопуску до іспиту

17 липня в Україні розпочалася додаткова сесія національного мультипредметного тесту (НМТ) – для вступників, які були зареєстровані на цей етап, а також для тих, хто з поважних причин не зміг скласти іспит під час основної сесії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Що взяти з собою

Уся інформація про дату, час і місце проведення тестування доступна в персональних кабінетах учасників. В УЦОЯО радять заздалегідь спланувати маршрут до тимчасового екзаменаційного центру – запізнення є підставою для недопуску до іспиту.

Для проходу до центру потрібні сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу, або його цифровий аналог у застосунку «Дія». Також рекомендується взяти роздруковане запрошення.

Що можна і що заборонено брати на тестування

Учасникам дозволено мати ручку, пляшку води та легкий перекус – чернетки видадуть безпосередньо в аудиторії. Тим, хто складатиме тест в Україні, радять узяти теплий одяг на випадок тривалого перебування в укритті під час повітряної тривоги.

Водночас під час тестування заборонено користуватися мобільними телефонами та іншими електронними пристроями, друкованими чи рукописними матеріалами, а також будь-якими предметами, не передбаченими процедурою проведення НМТ.

Як відбуватиметься тестування

Перед початком іспиту учасники пройдуть інструктаж. Якщо виникнуть технічні проблеми з комп'ютером, про це потрібно одразу повідомити інструктора. У разі оголошення повітряної тривоги тестування призупинять, а учасників переведуть до укриття.

Коли будуть результати

Попередні тестові бали вступники побачать на екрані комп'ютера одразу після завершення тестування. Офіційні результати за шкалою 100–200 балів з'являться в персональних кабінетах до 29 липня.

Нагадаємо, основна сесія НМТ-2026 тривала з 20 травня по 25 червня – на неї зареєструвалося понад 355 тис. учасників. Повний гід зі вступної кампанії-2026, зокрема про подання заяв і конкурсний бал, «Главком» публікував раніше.

Читайте також:

Теги: НМТ школа студенти укриття школярі вступна кампанія запрошення іспит сертифікат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сонячна генерація дозволить скоротити витрати на електроенергію
У Житомирі агротехнічний коледж встановив власну сонячну електростанцію (відео)
19 червня, 15:15
Софія Клак скалала на максимум одразу три предмети – математику, історію України та англійську мову
Випускниця, яка склала НМТ на 200 балів із трьох предметів, назвала найскладніші завдання тесту
25 червня, 13:58
Софія Клак на останньому дзвонику у львівському ліцеї № 81 імені Петра Сагайдачного
Як скласти НМТ на максимум? Мама випускниці-рекордсменки розкрила пастки тесту
25 червня, 22:25
Ілля Обозовський успішно склав усі іпити
«Трохи здивований». Випускник із Волині розповів, як йому вдалося скласти НМТ на 797 балів
23 червня, 21:28
НМТ залишається основним вступним випробуванням до вишів
НМТ-2026: офіційно оголошено два предмети з найгіршими оцінками
Вчора, 16:01
Наступний навчальний рік у школах традиційно стартує 1 вересня
Уряд визначив тривалість нового навчального року
2 липня, 20:48

Наука та освіта

В Україні почалася додаткова сесія НМТ: що треба знати
В Україні почалася додаткова сесія НМТ: що треба знати
ДНК неандертальців підвела імунітет сучасних людей – вчені
ДНК неандертальців підвела імунітет сучасних людей – вчені
Україна отримала нового міністра освіти. Що відомо про Андрія Бутенка
Україна отримала нового міністра освіти. Що відомо про Андрія Бутенка
НМТ-2026: офіційно оголошено два предмети з найгіршими оцінками
НМТ-2026: офіційно оголошено два предмети з найгіршими оцінками
На Львівщині засновано конкурс «Ген України» імені Фаріон: як долучитися
На Львівщині засновано конкурс «Ген України» імені Фаріон: як долучитися
Вступ-2026: Міносвіти пояснило, як розподілити пріоритети та забезпечити бажане місце
Вступ-2026: Міносвіти пояснило, як розподілити пріоритети та забезпечити бажане місце

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
182K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
97K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
93K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
56K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Сьогодні, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua