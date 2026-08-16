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Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку

За минулу добу на фронті зафіксовано 212 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Вчора противник здійснив 99 авіаційний удар, під час яких скинув 312 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 235 дронів-камікадзе та здійснили 3122 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 64 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, сім артилерійських систем та один пункт управління безпілотних літальних апаратів.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Сопич, Бачівськ, Нескучне, Безсалівка, Рогізне, Рижівка, Гірки Уланове, Волфине Сумської області; Хрінівка, Миколаївка Чернігівської області. Авіаударів зазнали Кореньок та Уланове.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Водночас агресор здійснив 49 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районі Вовчанських Хуторів та в бік населених пунктів Зибине, Анискине й Охрімівка.

На Куп’янському напрямку

Відбулося 10 наступальних дій ворога у бік Радьківки та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти дев’ять разів атакували у бік населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва та в районі населених пунктів Рідкодуб й Новоселівка.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 21 штурмову дію у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2026 року фото 1
карта: ISW

На Краматорському напрямку

Російські загарбники наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 28 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Софіївка, Русин Яр та у бік населених пунктів Вільне, Степанівка, Новопавлівка, Кучерів Яр.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Василівка, Удачне, Котлине, Новопідгородне та в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Новогришине, Сергіївка, Новопавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2026 року фото 2
карта: ISW

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили дві атаки у бік населених пунктів Олександроград та Рибне.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2026 року фото 3
карта: ISW

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти шість разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Чарівне, Новоселівка, Цвіткове та в районі Білогір’я.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2026 року фото 4
карта: ISW

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Степногірська, Плавнів та в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1635-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна фронт

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