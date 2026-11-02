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Буданов назвав кількість людей, яких утримували в будинку під Києвом

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Буданов назвав кількість людей, яких утримували в будинку під Києвом
Кирило Буданов під час спілкування з людьми в Петропавлівській Борщагівці
скрин із відео

Керівник Офісу президента заявив, що натовп перешкоджав госпіталізації військових

За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, у будівлі в Петропавлівській Борщагівці Київської області утримували 14 людей. Він також заявив, що присутні на місці люди не давали доправити військовослужбовців, які потребували медичної допомоги, до лікарні.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Буданова на місці події.

Що сказав керівник Офісу президента

Буданов назвав те, що відбувалося біля будинку, «класичною вуличною акцією». Водночас він наголосив, що ситуація ненормальна і подібного взагалі не мало відбуватися.

«Це класична вулична акція. Але це ненормально, такого взагалі не повинно бути», – заявив Буданов.

За його словами, люди, які зібралися біля будівлі, перешкоджали доправленню військовослужбовців до медичного закладу. Буданов закликав присутніх розійтися та пояснив, що всередині вже нікого не залишилося.

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Що відомо про військових у будівлі

Раніше командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомляв, що будинок був пунктом тимчасової дислокації військовослужбовців. Там перебували 18 нацгвардійців. За його словами, серед них були четверо військових, які самовільно залишили свої підрозділи. Їх затримали та доправили до медичного центру Нацгвардії.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив про початок службового розслідування. Перевірка має встановити всі обставини інциденту, зокрема умови перебування військовослужбовців у будівлі. На місце також прибули представники Державного бюро розслідувань та Офісу військового омбудсмана.

Що передувало сутичкам

Упродовж дня 2 листопада біля будинку в Петропавлівській Борщагівці зібралися місцеві жителі. У мережі поширювали повідомлення про нібито 40 людей, яких утримували в підвалі, а також про загибель одного з них.

Поліція Київської області спростувала ці твердження. Правоохоронці пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, які повідомили про перешкоджання доступу до людини. Після прибуття на місце поліцейські встановили, що біля приватного будинку перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії.
 
Після цього ситуація загострилася: люди намагалися потрапити на територію, відбувалися сутички, пошкодили автобус Нацгвардії. Також очевидці повідомляли про звуки, схожі на постріли. Ці повідомлення потребують окремого офіційного підтвердження.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що військові оточили будинок під Києвом, де стався інцидент із нацгвардійцями. Згодом у Петропавлівській Борщагівці сталися сутички, з'явилися димові шашки та повідомлення про стрілянину.

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Теги: військові розслідування будинок Кирило Буданов автобус

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