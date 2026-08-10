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Окуповану Макіївку атакували дрони: спалахнув ТЦ «Галактика»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Окуповану Макіївку атакували дрони: спалахнув ТЦ «Галактика»
Загарбники у 2024-му перейменували мережу гіпермаркетів «Епіцентр» на «Галактику» й продовжили вести під цією вивіскою бізнес
скриншот із відео

Моніторингові канали зафіксували пожежу в районі проспекту 250-річчя Донбасу

У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині вночі спалахнула пожежа в торговельному центрі «Галактика» – за попередніми даними, це наслідок атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові Telegram-канали «Exile+» та «Exilenova+».

Що відомо про удар по ТЦ «Галактика»

За даними моніторингових каналів, після атаки безпілотників у ТЦ «Галактика» виникла масштабна пожежа. Об'єкт розташований у Макіївці за координатами 48.02883, 37.9293 – поблизу проспекту 250-річчя Донбасу. Деталей про масштаби ураження, причини й кількість постраждалих наразі немає.

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Після окупації Донеччини у 2014 році будівля опинилася на території, яку контролюють росіяни: загарбники перейменували мережу гіпермаркетів «Епіцентр» на «Галактику» й продовжили вести під цією вивіскою бізнес. 

Окуповану Макіївку атакували дрони: спалахнув ТЦ «Галактика» фото 1

Це не перша спроба атакувати саме цей об'єкт: у грудні 2024 року окупаційні спецслужби так званої ДНР заявляли про спробу удару українського безпілотника по ТЦ «Галактика», тоді, за їхніми даними, дрон вдалося перехопити засобами РЕБ.

Дрони продовжують бити по енергетиці окупованої Донеччини

Атака на Макіївку сталася на тлі системних ударів по енергетичній інфраструктурі тимчасово окупованих територій. Українські підрозділи безпілотних систем регулярно уражають підстанції та теплоелектростанції в регіоні, зокрема Зуївську та Старобешівську ТЕС, які забезпечують електропостачання окупованих Донецька й Макіївки. Лише за останні дні дронарі уразили низку енергооб'єктів у тилу ворога, серед яких підстанції та об'єкт на Зуївській ТЕС. За даними Сил безпілотних систем, з 1 липня до 3 серпня на тимчасово окупованих територіях уразили 187 енергетичних цілей – електропідстанції та газорозподільні станції. Такі удари регулярно призводять до знеструмлення цілих районів окупованого Донбасу, зокрема Донецька, Макіївки та Горлівки.

Хвиля атак по мережі «Епіцентр» триває і в підконтрольній Україні

Паралельно російські війська цілеспрямовано б'ють по об'єктах мережі «Епіцентр» і на підконтрольній Україні території. Найбільш руйнівним став масований ракетний удар у ніч на 5 серпня, коли було знищено логістичний центр «Епіцентру» в Києві та виробничі потужності в Калинівці – загинув працівник підприємства, ще троє дістали поранення. Того ж дня під ударом опинилися ще щонайменше 11 великих брендів і компаній, серед яких «Нова пошта», Rozetka та Novus. За кілька днів до того, 26 липня, ударний безпілотник зруйнував єдиний гіпермаркет «Епіцентру» у Кривому Розі, де працювали близько 400 людей.

Нагадаємо, наприкінці червня окуповані Донецьк та Макіївку вже атакували безпілотники – тоді над містами фіксували активність «рою» дронів, а в обох населених пунктах виникли пожежі.

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Теги: окупанти росіяни безпілотник Донецьк бізнес пожежа Донеччина Макіївка

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