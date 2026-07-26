Ще одна країна заявила про вербування своїх громадян до армії РФ

Росія знайшла ще одну державу для поповнення свого війська

Міністерство закордонних справ Панами заявило про вербування своїх громадян на війну проти України. Про це повідомляє «Главком».

МЗС Панами наголосило, що постійно стежить за ситуацією з громадянами своєї країни, яких завербували для участі у війні між Росією та Україною.

Як зазначається, відомство неодноразово запитувало інформацію в посольства РФ у Панамі, а також зверталося через посольство Панами в Москві. Російська влада відповіла, що підписані контракти нібито мають «добровільний характер» і є «індивідуальним рішенням тих, хто їх укладає».

Панамське МЗС підкреслило, що з’ясовує обставини, пов’язані з вербуванням, і надає постраждалим консульську допомогу. Також відомство закликало своїх громадян «зберігати пильність» під час пошуку роботи за кордоном.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Молдови рекомендувало громадянам ретельно оцінити необхідність поїздок до Росії після того, як зафіксувало збільшення випадків посилених перевірок на російському та білоруському кордонах. Як повідомили у відомстві, останнім часом особливу увагу російські силовики приділяють чоловікам віком від 18 до 60 років, власникам нещодавно виданих паспортів, людям, які відвідували Україну, подорожують самостійно або мають також російське громадянство.

Крім того, у Зімбабве заявили про загибель 15 громадян, яких Росія завербувала для участі у війні проти України, а також повідомили про спроби повернути десятки своїх громадян.

Раніше президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив, що уряд домігся повернення громадян, яких, за словами їхніх родин, обманом змусили підписати військові контракти для участі у війні проти України на боці Росії.

До слова, контррозвідка Служби безпеки викрила російські спецслужби на масових спробах завербувати українців «під чужим прапором».