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У мережі з’явився фейковий акаунт Драпатого: Генштаб зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У мережі з’явився фейковий акаунт Драпатого: Генштаб зробив заяву
Фейкова сторінка Михайла Драпатого в Х була створена після призначення головкома на посаду
фото з відкритих джерел

Шахраї верифікували фейковий акаунт синьою «галочкою», яка означає офіційне «підтвердження» сторінки

У Мережі X створили фейкову сторінку головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, інформує «Главком».

«Будьмо уважні. Зловмисники не пошкодували грошей, щоб купити синю позначку для сторінки головкома Михайла Драпатого в Х. Але і сторінка, і остання новина на ній – фейкові. Довіряйте тільки перевіреним офіційним джерелам», – наголосив Лиховій.

Фейкова сторінка Михайла Драпатого в Х була створена після призначення головкома на посаду. Перший допис розміщений 22 липня. За декілька днів на ній опубліковано низку дописів. Для правдоподібності шахраї публікували повідомлення начебто від імені Драпатого англійською мовою.

Також у Генеральному штабі нагадали адреси офіційних сторінок головнокомандувача Збройних сил України у Facebook та Х, а також особистих акаунтів Михайла Драпатого у Facebook та Telegram.

Нагадаємо, у ЗМІ та Telegram-каналах почали поширювати новину з посиланням на пост Драпатого у соцмережі Х. У заяві йшлося про те, що Драпатий нібито розпочав аудит у ЗСУ, щоб «чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині».

«Недоторканних» не буде. Якщо будуть виявлені порушення, службова недбалість чи зловживання - відповідальність нестимуть усі», – ішлося у повідомленні від імені головкома ЗСУ.

Однак виявилося, що цей акаунт є фейковим. У списку офіційних акаунтів Драпатого у соцмережах його немає.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у вищому військовому керівництві. Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави

Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, новим очільником війська визначивши Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському за захист Києва, Харківську та Курську операції, а формалізувати кадрові рішення в Офісі президента обіцяли найближчими днями.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий уперше публічно прокоментував своє призначення, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення армії.

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Теги: кадрові зміни Генштаб Володимир Зеленський Facebook Telegram президент аудит соцмережі Михайло Драпатий

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