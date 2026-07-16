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Одеса під ракетним ударом: ворог влучив у житловий квартал

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Одеса під ракетним ударом: ворог влучив у житловий квартал
Наслідки ракетного удару по житловому кварталу Одеси
фото: Одеська МВА

Лисак: ворог влучив ракетами Х-59 по житлових будинках 

Сьогодні, 16 липня, російські війська завдали ракетного удару по Одесі – влучання зафіксовано в районі житлової забудови. Станом на 23:00 відомо про двох загиблих, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака та Одеську обласну військову адміністрацію.

За даними місцевих телеграм-каналів, ворог завдав удару по житловому кварталу Одеси керованими ракетами Х-59. На місцях влучань працюють рятувальні та екстрені служби, які встановлюють точні масштаби наслідків.

Одеса під ракетним ударом: ворог влучив у житловий квартал фото 1

«Ворог знову атакував Одесу ракетами. Попередньо, загинула людина. Є постраждалі. Всі деталі зʼясовуємо», – повідомив Лисак.

Очільник МВА закликав мешканців міста залишатися в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги, оскільки ситуація може змінюватися.

Одеса під ракетним ударом: ворог влучив у житловий квартал фото 2

Що повідомляє ОВА

Одеська обласна військова адміністрація підтвердила, що ворог завдав ракетного удару по місту. За її даними, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, унаслідок влучань виникли пожежі. «На жаль, є попередня інформація про загиблого та постраждалих. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні ОВА.

Оновлено (23:00)

Станом на 23:00, за даними Одеської МВА, кількість загиблих зросла до двох. «На жаль, стало відомо про другого загиблого. На місці працюють відповідні служби», – повідомив Лисак. «Главком» продовжує стежити за ситуацією та оновить матеріал, щойно з'являться нові підтверджені деталі.

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Нагадаємо, напередодні, 15 липня, унаслідок російського удару по Одесі загинули троє людей, ще троє дістали поранення. До слова, 8 липня російські терористи вже атакували Одесу балістичними ракетами – тоді загинули четверо людей.

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Теги: ворог поранення Одеса ракетна атака Сергій Лисак Одещина

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