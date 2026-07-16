Одеса під ракетним ударом: ворог влучив у житловий квартал

Лисак: ворог влучив ракетами Х-59 по житлових будинках

Сьогодні, 16 липня, російські війська завдали ракетного удару по Одесі – влучання зафіксовано в районі житлової забудови. Станом на 23:00 відомо про двох загиблих, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака та Одеську обласну військову адміністрацію.

За даними місцевих телеграм-каналів, ворог завдав удару по житловому кварталу Одеси керованими ракетами Х-59. На місцях влучань працюють рятувальні та екстрені служби, які встановлюють точні масштаби наслідків.

«Ворог знову атакував Одесу ракетами. Попередньо, загинула людина. Є постраждалі. Всі деталі зʼясовуємо», – повідомив Лисак.

Очільник МВА закликав мешканців міста залишатися в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги, оскільки ситуація може змінюватися.

Що повідомляє ОВА

Одеська обласна військова адміністрація підтвердила, що ворог завдав ракетного удару по місту. За її даними, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, унаслідок влучань виникли пожежі. «На жаль, є попередня інформація про загиблого та постраждалих. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні ОВА.

Оновлено (23:00)

Станом на 23:00, за даними Одеської МВА, кількість загиблих зросла до двох. «На жаль, стало відомо про другого загиблого. На місці працюють відповідні служби», – повідомив Лисак. «Главком» продовжує стежити за ситуацією та оновить матеріал, щойно з'являться нові підтверджені деталі.

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Нагадаємо, напередодні, 15 липня, унаслідок російського удару по Одесі загинули троє людей, ще троє дістали поранення. До слова, 8 липня російські терористи вже атакували Одесу балістичними ракетами – тоді загинули четверо людей.