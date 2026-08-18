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Російський «Шахед» зруйнував модульне укриття у Краматорську

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський «Шахед» зруйнував модульне укриття у Краматорську
Укриття не витримало прямого влучання «шахеда»
скриншот з відео

Пряме влучання пошкодило залізобетонну конструкцію, яка мала захищати людей під час повітряної небезпеки

У Краматорську російський ударний безпілотник «шахед» влучив у модульне укриття. Внаслідок прямого удару захисна конструкція зазнала значних пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як видно на оприлюднених кадрах, вибухова хвиля пошкодила залізобетонні секції укриття. Частина даху обвалилася, конструкції змістилися, а у верхній частині споруди оголилася арматура.

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Модульне укриття було призначене для захисту людей під час повітряних тривог, однак саме воно опинилося під російським ударом.

Після атаки споруда залишилася частково зруйнованою. На кадрах можна побачити масштаб пошкоджень залізобетонних конструкцій після прямого влучання ворожого безпілотника.

Нагадаємо, що 16 серпня внаслідок удару РФ по Краматорську загинула щонайменше одна людина, ще шестеро отримали поранення. Російський безпілотник влучив у відділення «Нової пошти». Будівлю пошкоджено, остаточні наслідки атаки уточнюють.

Попередньо, загиблий був співробітником пошти. Удар стався вдень, коли у приміщенні перебували відвідувачі. Це було останнє вантажне відділення «Нової пошти» у Краматорську.

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Теги: укриття Донеччина дрон окупанти

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