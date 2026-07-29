191 бій за добу: лінія фронту станом на 29 липня 2026

Лінія фронту станом на 29 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 60 авіаційних ударів – скинув 196 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5566 дронів-камікадзе та здійснив 1973 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

29 липня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 34 окупанти та поранено 18. Знищено одну одиницю спеціальної техніки та один пункт управління БпЛА ворога. Пошкоджено один танк, сім артилерійських систем та п'ять одиниць автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 240 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Наступальних дій ворога не зафіксовано. Водночас противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 48 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів біля:

Лиману

Волохівки

Стариці

Ізбицького

Хатнього

Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив п'ять штурмів позицій Сил оборони в напрямку Ківшарівки, Шийківки та Куп'янська-Вузлового. Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Зафіксовано 13 спроб загарбників просунутися в районах:

Дробишевого

Діброви

Нового Миру

Новоселівки

Лиману

Озерного

Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 16 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Закітного, Кривої Луки, Пискунівки, Миколаївки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм у районі Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів поблизу:

Русиного Яру

Костянтинівки

Іллінівки

Олександро-Шультиного

Іванопілля

Новоселівки

Чотири боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Новопавлівки

Софіївки

Вільного

Нового Шахового

Родинського

Шевченка

Матяшевого

Мирного

Василівки

Котлиного

Удачного

Молодецького

Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку окупантів у районі Січневого.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано 11 атак окупантів у районах:

Криничного

Воздвижівки

Косівцевого

Добропілля

Гіркого

Оленокостянтинівки

П'ять атак тривають.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника в районі Чарівного.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нагадаємо, 28 липня на фронті відбулося 226 бойових зіткнень. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 29 атак. До слова, нині триває 1617-й день повномасштабної війни.