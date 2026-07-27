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Росіяни вдарили по автобусу у Слов’янську, дві жінки постраждали

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Росіяни вдарили по автобусу у Слов’янську, дві жінки постраждали
ППостраждалі ззнаходилися в салоні
Фото: Facebook/Вадим Лях

Місто перебуває під ворожими обстрілами з ранку понеділка

Росіяни в понеділок, 27 липня, продовжують обстріли Словʼянська, повідомляє «Главком» з посиланням на очільника міської військової адміністрації Вадима Ляха.

«О 09:20 влучання у пасажирський автобус, який знаходився у мкр-ні Черевківка. На жаль, дві жінки, які були у салоні, отримали поранення», – розповів Лях.

Він додав, що обидві постраждалі наразі госпіталізовані.

Нагадаємо, вранці 27 липня окупанти атакували Запоріжжя керованими авіабомбами та безпілотником. Внаслідок ударів є загиблий, поранені та руйнування. Російський дрон пошкодив квартиру в багатоповерхівці, керована авіабомба зруйнувала приватний будинок у обласному центрі.

Також росіяни атакували Дніпро. Внаслідок удару виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у кількох багатоповерхових будинках. Також понівечено автомобілі та магазин.

Внаслідок удару було пошкоджено трубопровід аміаку, одна людина отримала отруєння.

Крім того, росіяни 26 липня атакували супермаркет у Чернігові. Унаслідок атаки у лікарнях залишаються 12 постраждалих, четверо з них перебувають у важкому стані.

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Теги: обстріл Слов’янськ пострадали автобус

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