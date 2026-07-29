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НБУ присвятив нову монету легендарному морському дрону Sea Baby

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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НБУ присвятив нову монету легендарному морському дрону Sea Baby
Морський дрон Sea Baby використовувався під час атаки на Кримський міст
фото: НБУ

Пам'ятна монета номіналом 5 гривень увійшла до серії про українські оборонні технології, а її продажі стартують уже 30 липня

Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету «Українська бавовна. Морський дрон «Sea Baby», присвячену легендарному безпілотному комплексу, розробленому Службою безпеки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НБУ.

Нова монета продовжує серію, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам. Її номінал становить 5 гривень, а тираж – до 75 тис. екземплярів у спеціальному сувенірному пакованні. Над дизайном працювали художник Андрій Єрмоленко та скульптор Володимир Дем'яненко.

Пам’ятна монета «Українська бавовна. Морський дрон «Sea Baby»
Пам’ятна монета «Українська бавовна. Морський дрон «Sea Baby»
фото: НБУ

На аверсі монети зображено стилізований Державний Герб України, який плавно переходить у морський дрон Sea Baby під час руху. На реверсі безпілотник розсікає хвилі Чорного моря. Над ним розміщено офіційний логотип СБУ, а нижче – напис SEA BABY, де літера Y виконана у вигляді символу Victory («Перемога»).

Пам’ятна монета «Українська бавовна. Морський дрон « Sea Baby» (лицьова сторона)
Пам’ятна монета «Українська бавовна. Морський дрон « Sea Baby» (лицьова сторона)
фото: НБУ

Офіційний продаж пам'ятної монети розпочнеться 30 липня 2026 року. Придбати її можна буде в офіційному інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України, а також у банках-дистриб'юторах.

У Нацбанку нагадали, що перші зразки морського дрона Sea Baby були створені у 2022 році. Завдяки модульній конструкції безпілотник може оснащуватися різними типами озброєння залежно від поставлених завдань, дозволяючи виконувати бойові місії без ризику для життя військовослужбовців.

Комплекс здатний доставляти вибухові заряди до ворожих цілей, здійснювати дистанційне мінування, уражати берегову інфраструктуру, а також вести вогонь по повітряних, надводних і наземних цілях.

Раніше Національний банк України з 28 липня ввів в обіг нову пам'ятну монету «Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні». Вона присвячена українським військовим і цивільним, які загинули в російському полоні.

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Теги: монета НБУ Нацбанк

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