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Україна втратила винищувач F-16 під час бойового завдання

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна втратила винищувач F-16 під час бойового завдання
Винищувач F-16 зазнав аварії
фото: Володимир Зеленський (ілюстративне)

Пілот катапультувався після виникнення нештатної ситуації, його евакуювали, а причини інциденту з'ясовують експерти

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про втрату винищувача F-16 під час виконання бойового завдання. Інцидент стався 29 липня на одному з напрямків фронту, де літак здійснював перехоплення повітряних цілей противника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Україна втратила винищувач F-16 під час бойового завдання фото 1
скриншот із Telegram

За попередніми даними, під час польоту на борту винищувача виникла нештатна ситуація. Через це льотчик був змушений катапультуватися.

У Повітряних силах зазначили, що пілота успішно евакуювали. Наразі він перебуває у безпеці та доставлений до медичного закладу для обстеження і діагностики.

На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці. За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення та руйнувань на землі немає. Обставини аварії та причини виникнення нештатної ситуації встановлюються.

Нагадаємо, що у ніч на 27 червня в Полтавській області під час виконання бойового завдання зазнав аварії український винищувач МіГ-29. Пілот успішно катапультувався та був евакуйований до медичного закладу. 

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Теги: Повітряні сили ЗСУ винищувач F-16

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