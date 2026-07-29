Україна втратила винищувач F-16 під час бойового завдання

Пілот катапультувався після виникнення нештатної ситуації, його евакуювали, а причини інциденту з'ясовують експерти

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про втрату винищувача F-16 під час виконання бойового завдання. Інцидент стався 29 липня на одному з напрямків фронту, де літак здійснював перехоплення повітряних цілей противника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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За попередніми даними, під час польоту на борту винищувача виникла нештатна ситуація. Через це льотчик був змушений катапультуватися.

У Повітряних силах зазначили, що пілота успішно евакуювали. Наразі він перебуває у безпеці та доставлений до медичного закладу для обстеження і діагностики.

На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці. За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення та руйнувань на землі немає. Обставини аварії та причини виникнення нештатної ситуації встановлюються.

Нагадаємо, що у ніч на 27 червня в Полтавській області під час виконання бойового завдання зазнав аварії український винищувач МіГ-29. Пілот успішно катапультувався та був евакуйований до медичного закладу.