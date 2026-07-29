У Яремчі бунтують організатори джип-турів: що відомо про скандал

Зустріч відбулася за ініціативи підприємців та громадян, які надають послуги з туристичного перевезення

Громадські слухання відбудуться 7 серпня о 10:00

Через обмеження руху дорогами Карпатського національного природного парку (КНПП) у Яремчанській громаді відбулася робоча зустріч міської влади з підприємцями та перевізниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Яремчанську міську раду.

Зустріч щодо руху джипів територією нацпарку

«27 липня за ініціативи підприємців та громадян, які надають послуги з туристичного перевезення, відбулася робоча зустріч із міським головою Андрієм Мироняком. Обговорили проблемне питання щодо врегулювання дорожнього руху та проїзду дорогами нашої громади, які знаходяться на території Карпатського національного природного парку, державного лісового господарства, а також дорогами комунальної власності м. Яремча та с. Микуличин», – йдеться у повідомленні.

фото: Яремчанська міська рада/Facebook

Міська рада пояснила, що потреба у зустрічі виникла у зв'язку з обмеженням руху транспортних засобів дорогами, які перебувають у користуванні Карпатського національного природного парку. «Однак, у гірських районах транспорт підвищеної прохідності часто є необхідністю, адже на території парку є значна кількість господарських угідь, пасік та приватних будинків, до яких неможливо обмежити доступ», – додала вона.

«З метою всебічного розгляду проблемного питання та пошуку законних шляхів його вирішення, враховуючи суперечності законодавства щодо цього, під час обговорення прийняли рішення провести громадські слухання за участі представників КНПП, Державної екологічної інспекції, Івано-Франківської облдержадміністрації, керівництва громади, представників сфери джипінгу та інших зацікавлених осіб щодо врегулювання проблеми і внесення пропозицій та ініціатив для можливих змін у нормативні документи, які регулюють цей вид діяльності, а саме чіткого визначення і розмежування доріг, де можуть рухатися транспортні засоби і де категорично заборонено», – додається у заяві.

фото: Яремчанська міська рада/Facebook

У громаді також планують опрацювати можливість створення регульованих маршрутів, пересування якими відповідатиме вимогам законодавства та не завдаватиме шкоди природоохоронним територіям. Громадські слухання з цього питання відбудуться 7 серпня о 10:00 в приміщенні Будинку культури, вул. Свободи, 270.

Заява організаторів джип-турів

Напередодні асоціація власників джипів та квадроциклів попросила створити офіційні маршрути для джипінгу в Карпатах та посилити контроль над людьми, які привозять свою техніку.

«Ми – велика частина Яремчанської громади, більше 300 осіб, яка організовує тури на джипах та квадроциклах, показуємо найкращі локації в Карпатах і розвиваємо туризм, а ще вкладаємо значну ланку в поповненні місцевого бюджету, надаємо роботу багатьом людям», – написав представник асоціації Роман.

Асоціація додала: «Ми хочемо врегулювання питань, що стосується джипінгу, створення маршрутів, які не проходитимуть по рекреаційних зонах, та створення контролю для тих людей, які привозять свою техніку і порушують норми закону, через яких страждаємо ми і наші Карпати. Це – наш хліб та хліб наших дітей, а ще це одна з ланок туризму, яка розвинута в багатьох країнах світу».

Скандал у мережі

Тим часом у соціальних мережах навколо ситуації спалахнула жвава дискусія. Частина користувачів звернула увагу на те, що серед організаторів джип-турів багато чоловіків призовного віку, і поставила питання, чому вони не проходять військову службу.

фото: скриншот коментарів під постом Yehor Che у Facebook

фото: скриншот коментарів під постом Yehor Che у Facebook

Нагадаємо, Яремче – одне з найпопулярніших туристичних міст на Івано-Франківщині, яке приваблює відпочивальників природою та можливістю насолодитися активним відпочинком у горах. Завдяки мальовничим пейзажам, це місце ідеально підходить для тих, хто хоче вирватися від буденності.