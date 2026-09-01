Атака на Україну у День знань та закриття установ РФ у Німеччині: головне за 1 вересня 2026

Дайджест новин 1 вересня 2026 року

Російські війська завдали масованого удару по Україні, унаслідок атаки на Київ загинули люди, у Чорногорії громадянин Росії вбив трьох працівників стрілецького клубу, а Німеччина оголосила про закриття російського генконсульства та «Російського дому». «Главком» зібрав головні події дня 1 вересня.

Росія атакувала Україну у День знань

фото: ДСНС

У ніч проти 1 вересня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. Під атакою опинився, зокрема, Київ.

Росіяни застосували ракети, а в столиці повідомили про загибель людей. Унаслідок удару по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей.

За словами голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, ще один співробітник дістав поранення та перебуває у лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на російську атаку, яка відбулася у День знань.

«Росіяни просто кончені. Навіть вороги мають розуміти, що діти – це діти. Росіяни роблять з дітей учасників війни», – сказав Зеленський у коментарі журналістам.

Росіянин убив трьох людей у Чорногорії

фото: АР

У Чорногорії 30-річний громадянин Росії Михайло Шабунін убив трьох працівників стрілецького клубу, після чого втік з місця злочину.

Стрілянина сталася 31 серпня у стрілецькому клубі Češka zbrojevka неподалік міста Даниловград. За попередніми даними, чоловік орендував зброю безпосередньо у закладі.

Жертвами стали троє інструкторів віком 20, 24 та 67 років. Усі вони загинули від отриманих поранень.

Після стрілянини підозрюваний залишив клуб та втік на автомобілі, який належав одній із жертв. Згодом він скористався таксі та дістався міста Герцег-Нові.

Правоохоронці розшукали чоловіка через кілька годин. Під час затримання він відкрив вогонь по поліцейських, після чого скоїв самогубство. Мотив потрійного вбивства наразі встановлюється.

Німеччина оголосила про закриття російських установ

фото: dpa

Німеччина оголосила про закриття генерального консульства Росії та «Російського дому» після атаки на український літак Ан-124. Рішення стало черговим кроком Берліна зі скорочення російської дипломатичної та організаційної присутності в країні.

ГУР і Сили оборони атакували «Новатек-Усть-Лугу»

скриншот з відео

Оператори Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно із Силами оборони 1 вересня атакували комплекс «Новатек-Усть-Луга» в Ленінградській області Росії.

Операцію провели оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України. Атака відбулася в межах спільної із Силами оборони України deepstrike-операції.

Колишній нардеп Микитась залишиться під вартою із заставою 30 млн грн

скриншот із відео

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 1 вересня залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора та захисника колишнього народного депутата Максима Микитася. Таким чином, чинним залишається рішення слідчого судді про тримання його під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 млн грн

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