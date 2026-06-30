203 бої за добу: лінія фронту станом на 30 червня 2026

Лінія фронту станом на 30 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник здійснив 51 авіаційний удар, скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6097 дронів-камікадзе та здійснив 2200 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

30 червня на фронті відбулося 203 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 38 окупантів та 10 – поранено, знищено склад боєприпасів, одну одиницю автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено три артилерійські системи та дві одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 152 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Зафіксовано п'ять бойових зіткнень, з яких чотири ще тривають. Ворог здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у бік Малої Вовчої, Хатнього та в районі Стариці, Артільного.

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог здійснив чотири штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Колісниківка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки й Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Шість спроб загарбників просунутися відбито в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Озерне, Борова, Новоселівка. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 19 спроб загарбників іти вперед в бік населених пунктів Крива Лука, Озерне, Рай-Олександрівка та в районі Різниківки. Ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку

Триває одне боєзіткнення в районі Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка, Софіївка, ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку

Усього 25 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Гришине, Новомиколаївка, Никанорівка, Новоолександрівка, Шевченко, Удачне та в бік Сергіївки, Білицького.

На Олександрівському напрямку

Ворог чотири рази атакував в районах населених пунктів Піддубне, Тернове, Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у бік населених пунктів Косівцеве, Добропілля, Воздвижівка, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне. Ще одне боєзіткнення досі триває.

Нагадаємо, триває 1588-й день повномасштабної війни в Україні.