Сили безпілотних систем уразили 240 енерговузлів окупантів за серпень

Удари по енергетичній інфраструктурі знеструмлюють російські радари та відкривають шлях для наступних атак

Сили безпілотних систем України протягом перших 13 днів серпня завдали ударів по 240 енерговузлах російських окупантів. Серед останніх уражених цілей опинилися об'єкти в Криму та на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької й Луганської областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача СБС Роберта «Мадяра» Бровді.

За словами Бровді, українські військові продовжують операцію «Кримський рубильник off». Одним із її завдань є знеструмлення стаціонарних радарів та інших елементів російської протиповітряної оборони.

Ураження енергетичних об'єктів дозволяє порушувати роботу системи захисту неба окупантів та створювати можливості для наступних ударів Сил оборони України.

«Окупаційний нуар: +29 енерговузлів на Півдні ТОТ відвідано Птахом СБС у межах операції "Кримський рубильник off"», – повідомив «Мадяр».

Командувач СБС також оприлюднив перелік останніх уражених цілей. Одним із найбільших об'єктів стала Балаклавська ТЕС у тимчасово окупованому Севастополі.

На окупованій частині Запорізької області під удари потрапили електропідстанції:

ПС 150 кВ «Більмак» у Кам'янці;

ПС 150 кВ «Бердянська»;

ПС 110 кВ «ГПП»;

ПС 150 кВ «Приморська»;

ПС 150 кВ «Чернігівка»;

ПС 150 кВ «Ботієвська» у Приморському Посаді;

ПС 150 кВ «Морська» у Бердянську;

Підстанції «Факел» і «Лазурна» у Бердянську;

ПС 150 кВ «Андріївка».

Окремі об'єкти, зокрема підстанції «ГПП», «Бердянська» та «Андріївка», атакували повторно.

Значна кількість уражених енергетичних об'єктів розташована і на тимчасово окупованій території Донецької області. У Маріуполі СБС атакували підстанції ПС 110 кВ «Місто-3», «НС-2», «Ілліч» та «Місто-6».

Крім того, у Маріуполі під удар потрапила газорозподільна станція ГРС-1 «Маріуполь». На Донеччині також були уражені підстанція «Володарська» у Микільському та енергетичні об'єкти у Вінницькому, Рівнополі й Широкиному.

На тимчасово окупованій території Луганської області Сили безпілотних систем завдали ударів по електропідстанціях у Сватовому, Михайлівці, Лозівському та Арапівці. До переліку останніх цілей також увійшли енергетичні об'єкти у Бердянську та Сокологірному Запорізької області.

До слова, Тверську область Росії атакували безпілотники, внаслідок чого було пошкоджено великий логістичний комплекс Wildberries приблизно за 150 км від Москви.