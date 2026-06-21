Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2026 року

В Україні триває 1579-й день повномасштабної війни

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотирнадцять атак

За минулу добу зафіксовано 213 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Упродовж минулої доби противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 85 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 489 дронів-камікадзе та здійснили 3030 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. На Сумщині від ударів з повітря постраждали райони населених пунктів Товстодубове та Суми.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісімнадцять районів зосередження живої сили противника та одну артилерійську систему.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб, здійснив 78 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема двічі застосував реактивні системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили десять атак противника в районах населених пунктів Вільча, Стариця, Ізбицьке та Зибине.

На Куп’янському напрямку

Ворог три рази атакував у бік Ківшарівки, Куп’янська-Вузлового та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Спроби вклинитися в українську оборону зафіксовано на Лиманському напрямку, де окупанти 21 раз атакували в районах населених пунктів Дружелюбівка, Ямпіль, Шийківка, Ольгівка, Новоселівка, Дробишеве, Дерилове та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив чотирнадцять атак, в бік Пискунівки, Кривої Луки, Калеників, Закітного та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Окупанти здійснили один штурм у районі Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

В районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Костянтинівка та Русин Яр на Костянтинівському напрямку ворог здійснив одинадцять атак.

На Покровському напрямку

Найбільшу кількість ворожих штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 33 атаки. Ворог проявляв активність у районах населених пунктів Новомиколаївка, Гришине, Білицьке, Кучерів Яр, Шахове, Новопавлівка, Філія, Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Торецьке, Дорожнє, Родинське, Новогришине, Гуліве, Мирне та Сергіївка.

На Олександрівському напрямку

Загарбники намагалися просуватися двічі, в районах Піддубного та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти 23 рази атакували в районах населених пунктів Цвіткове, Верхня Терса, Новоселівка, Добропілля, Рибне, Гуляйпільське, Залізничне, Гірке, Воздвижівка, Оленокостянтинівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку

Активних дій ворог не проводив.

Нагадаємо, триває 1579-й день повномасштабної війни в Україні.