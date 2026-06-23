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204 бої за добу: лінія фронту станом на 23 червня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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204 бої за добу: лінія фронту станом на 23 червня 2026
Ситуація на фронті 23 червня
фото: Генштаб

Лінія фронту станом на 23 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 48 авіаційних ударів – скинув 160 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6037 дронів-камікадзе та здійснив 2140 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

23 червня на фронті відбулося 204 бойові зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 44 окупантів та поранено 17. Знищено одну самохідну артилерійську установку, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 258 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося шість бойових зіткнень. Ворог здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, шість із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. 

204 бої за добу: лінія фронту станом на 23 червня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Ізбицького та Стариці, а також у напрямку:

  • Кутьківки
  • Козачої Лопані
  • Лиману
  • Вовчанських Хуторів
  • Охрімівки

Два боєзіткнення тривають. 

204 бої за добу: лінія фронту станом на 23 червня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку Шийківки.

204 бої за добу: лінія фронту станом на 23 червня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито 11 спроб загарбників просунутися в районах Новоселівки, Дробишевого та Лиману. Одне боєзіткнення триває. 

204 бої за добу: лінія фронту станом на 23 червня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 13 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Різниківки, Закітного та у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки.

204 бої за добу: лінія фронту станом на 23 червня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм у районі Малинівки.

204 бої за добу: лінія фронту станом на 23 червня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів поблизу:

  • Плещіївки
  • Іванопілля
  • Іллінівки
  • Русиного Яру
  • у бік Костянтинівки

Одне боєзіткнення триває. 

204 бої за добу: лінія фронту станом на 23 червня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Вільного
  • Нового Донбасу
  • Новоолександрівки
  • Котлиного
  • у бік Гришиного, Мирного, Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Добропілля, Дорожнього, Ганнівки, Родинського, Сергіївки, Муравки, Філії

Два боєзіткнення тривають. 

204 бої за добу: лінія фронту станом на 23 червня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в напрямку Олександрограда.

204 бої за добу: лінія фронту станом на 23 червня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Відбулося 18 атак окупантів у районах:

  • Гуляйполя
  • Залізничного
  • Чарівного
  • у бік Рибного, Добропілля, Косівцевого, Зарічного, Староукраїнки, Данилівки
204 бої за добу: лінія фронту станом на 23 червня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Бойових зіткнень не зафіксовано.

204 бої за добу: лінія фронту станом на 23 червня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

204 бої за добу: лінія фронту станом на 23 червня 2026 фото 12

Нагадаємо, нині триває 1581-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб обстріл Слов’янськ фронт ворог штурм

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