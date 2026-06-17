Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни почали застосовувати новий реактивний ударний дрон: характеристика

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни почали застосовувати новий реактивний ударний дрон: характеристика
Безпілотник використовує аналогову відеопередачу на частоті 3,3 ГГц
фото: facebook.com/Serhii.Flash

Новий БпЛА є спробою російських військ знайти ефективний засіб протидії українським перехоплювачам

РФ випробовує новий тип ударних дронів проти українських перехоплювачів.

На півдні України зафіксували появу нового серійного ударного безпілотника російських військ. Йдеться про дешевий реактивний БпЛА, який окупанти можуть використовувати для протидії українським зенітним дронам та мобільним вогневим групам. Про це повідомив фахівець із радіотехнологій, радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов, пише «Главком».

«На півдні країни фіксуємо появу серійного нового ударного БпЛА противника. Концепція БпЛА – дешевий примітивний реактивний дрон», – зазначив він.

За словами радника, безпілотник використовує аналогову відеопередачу на частоті 3,3 ГГц, має дальність польоту до 100 кілометрів та здатен розвивати швидкість до 300 км/год.

«Дальність польоту до 100 кілометрів. Поки що фіксую удари на відстані 30-40 кілометрів від лінії фронту. Крейсерська швидкість – 260 км/год, з розгонами до 300 км/год», – повідомив Бескрестнов.

За попередніми даними, бойова частина дрона становить близько 4-5 кілограмів. Експерт також закликав звертати увагу на випадки застосування таких безпілотників для подальшого вивчення їхніх можливостей. «Прошу всіх звернути увагу на формат відео та фіксувати такі випадки. Також шукаємо цілий трофей для розуміння роботи систем наведення та керування», – додав він.

На думку Бескрестнова, новий БпЛА є спробою російських військ знайти ефективний засіб протидії українським перехоплювачам. «Противник намагається застосовувати дешеві реактивні БпЛА як контрзахід проти зенітних дронів та МВГ», – наголосив експерт.

До слова, у 2026 році фіксується різке зростання кількості атак із застосуванням реактивних «шахедів», насамперед для ураження об'єктів критичної інфраструктури України. Новий російський екземпляр – безпілотний літальний апарат «Герань-5», побудований за схемою крилатої ракети.

Читайте також:

Теги: окупанти безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 29 травня російський «шахед» прилетів у житловий будинок у Румунії
НАТО провалило тест Путіна
29 травня, 15:49
Знищення ворожого дрону
Україна тестує дешеві ракети для збиття «шахедів» і готує їх масове виробництво
21 травня, 11:43
Ситуація на фронті 31 травня
Лінія фронту станом на 31 травня 2026. Зведення Генштабу
31 травня, 22:20
У селищі Ріпки на Чернігівщині через нічну атаку пошкоджено приватне домогосподарство
Чернігівщина: через атаку поранені діти, пошкоджені будинки та підприємства
1 червня, 09:58
Удару було завдано вранці 3 червня по кораблю «Бойкий»
Мадяр показав удар по російських кораблях під Петербургом (відео)
3 червня, 11:42
Безпілотники працювали на відстані понад 205 кілометрів углиб території, яку контролюють окупанти
Бійці Третього армійського корпусу взяли Луганщину під дроновий контроль
31 травня, 15:48
Очільник МАГАТЕ наголосив, що удари по таких зонах є абсолютно неприпустимими
МАГАТЕ терміново направляє інспекторів на ядерний об'єкт у Чорнобилі після атаки РФ
7 червня, 13:02
Пожежа охопила площу 120 кв.м – рятувальники її ліквідували
Росіяни вдарили по Вільнянську: поранені семеро, серед них троє дітей
9 червня, 22:40
Російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та обставини знищення Токарєва
«За що воював? Поховати не можуть...». Сили оборони ліквідували російського футболіста
3 червня, 09:30

Події в Україні

ДСНС показала кадри з наслідками обстрілу Запоріжжя (фото)
ДСНС показала кадри з наслідками обстрілу Запоріжжя (фото)
До Православної церкви України перейшла ще одна релігійна громада Чернігівщини (фото)
До Православної церкви України перейшла ще одна релігійна громада Чернігівщини (фото)
Запоріжжя встановлює антидронові сітки на зупинках (фото)
Запоріжжя встановлює антидронові сітки на зупинках (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2026 року
Доглядав матір на кріслі колісному та працював у дитсадку: історія вбитих дроном у Нікополі
Доглядав матір на кріслі колісному та працював у дитсадку: історія вбитих дроном у Нікополі
Росіяни почали застосовувати новий реактивний ударний дрон: характеристика
Росіяни почали застосовувати новий реактивний ударний дрон: характеристика

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Вчора, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
15 червня, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
15 червня, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua