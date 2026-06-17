Росіяни почали застосовувати новий реактивний ударний дрон: характеристика

Новий БпЛА є спробою російських військ знайти ефективний засіб протидії українським перехоплювачам

РФ випробовує новий тип ударних дронів проти українських перехоплювачів.

На півдні України зафіксували появу нового серійного ударного безпілотника російських військ. Йдеться про дешевий реактивний БпЛА, який окупанти можуть використовувати для протидії українським зенітним дронам та мобільним вогневим групам. Про це повідомив фахівець із радіотехнологій, радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов, пише «Главком».

«На півдні країни фіксуємо появу серійного нового ударного БпЛА противника. Концепція БпЛА – дешевий примітивний реактивний дрон», – зазначив він.

За словами радника, безпілотник використовує аналогову відеопередачу на частоті 3,3 ГГц, має дальність польоту до 100 кілометрів та здатен розвивати швидкість до 300 км/год.

«Дальність польоту до 100 кілометрів. Поки що фіксую удари на відстані 30-40 кілометрів від лінії фронту. Крейсерська швидкість – 260 км/год, з розгонами до 300 км/год», – повідомив Бескрестнов.

За попередніми даними, бойова частина дрона становить близько 4-5 кілограмів. Експерт також закликав звертати увагу на випадки застосування таких безпілотників для подальшого вивчення їхніх можливостей. «Прошу всіх звернути увагу на формат відео та фіксувати такі випадки. Також шукаємо цілий трофей для розуміння роботи систем наведення та керування», – додав він.

На думку Бескрестнова, новий БпЛА є спробою російських військ знайти ефективний засіб протидії українським перехоплювачам. «Противник намагається застосовувати дешеві реактивні БпЛА як контрзахід проти зенітних дронів та МВГ», – наголосив експерт.

До слова, у 2026 році фіксується різке зростання кількості атак із застосуванням реактивних «шахедів», насамперед для ураження об'єктів критичної інфраструктури України. Новий російський екземпляр – безпілотний літальний апарат «Герань-5», побудований за схемою крилатої ракети.