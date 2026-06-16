Головна Київ Новини
search button user button menu button

Удар по Лаврі: стала відома попередня сума збитків від руйнування Успенського собору

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Лаврі: стала відома попередня сума збитків від руйнування Успенського собору
Внаслідок російської масованої атаки 15 червня 2026 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» зазнав суттєвих пошкоджень
фото: Тетяна Бережна/Facebook

Завдяки роботі рятувальників вдалося уникнути тотального знищення Успенського собору

Сума збитків Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» внаслідок масованої російської атаки в ніч на 15 червня вже перевищує 500 млн гривень. Про це повідомив у телеефірі генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко, інформує «Главком».

Директор заповідника повідомив, що основні роботи з приборкання вогню завершені, силами Державної служби надзвичайних ситуацій ведеться ліквідація небезпечних уламків, демонтаж пошкоджених конструкцій і підготовка даху Успенського собору для встановлення тимчасових конструкцій для консервації собору.

За словами Остапенка, у заповіднику вже опрацьовують обсяги збитків і потребу в подальшій реставрації та реконструкції святині. «Ми закінчуємо підготовку цих даних, але очевидно, що вона перевищує 500 млн грн. Це на сьогодні стартова інформація. Наразі надходять ще додаткові дані», – зазначив він.

Гендиректор заповідника наголосив, що одним з першочергових завдань є оцінка стану склепіння собору, яке зазнало впливу високих температур під час пожежі. «Був ризик обвалення його всередину собору, і тоді міг загорітися іконостас та багато інших речей. Зупинити пожежу було б дуже складно, і ми втратили б величезні художні твори, які знаходяться всередині Успенського собору», – пояснив Остапенко.

За словами керівника заповідника, завдяки роботі рятувальників вдалося уникнути тотального знищення храму. «Склепіння витримало, хоча було дві ділянки, де вогонь вже почав потрапляти всередину собору, і небезпека була дуже серйозною. Тільки те, що вдалося залучити більше 20 одиниць техніки, це врятувало собор від тотального знищення», – розповів гендиректор.

Остапенко наголосив, що працівники ДСНС продовжували роботу навіть під час повторних ворожих ударів. За його словами, спільними зусиллями працівників заповідника, поліції та монахів Києво-Печерської лаври вдалося евакуювати всі реліквії, що зберігалися в соборі.

«Жоден предмет не був пошкоджений і втрачений, тобто відразу була організована евакуація, буквально через 10 хвилин після прильоту», – відзначив Остапенко і висловив сподівання, що за умови належної підтримки відновлення Успенського собору може тривати близько двох років.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ) єпископ Авраамій раніше повідомляв, що невідкладні роботи з облаштування тимчасового захисного покриття над зруйнованою покрівлею Успенського собору Києво-Печерської лаври триватимуть понад 10 днів.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Рятувальники гасили пожежу на даху Успенського собору, незважаючи на повітряну тривогу і ворожу атаку, яка тривала до ранку. 15 червня 2026 року
Рятувальники гасили пожежу на даху Успенського собору, незважаючи на повітряну тривогу і ворожу атаку, яка тривала до ранку. 15 червня 2026 року
фото: ДСНС Києва

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. 

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.

Читайте також:

Теги: пожежа ЮНЕСКО небезпека евакуація свято собор лавра Києво-Печерська лавра обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок обстрілу поранень зазнали 11-річний хлопець і 59-річний чоловік
Пошкоджено садочок та ліцей. Росіяни атакували Одесу, є поранені
18 травня, 07:10
Наслідки атаки РФ Київщини 19 травня 2026 року
Нічна атака на Київщину: у Броварах уламки дрона пошкодили багатоповерхівку та автівки
19 травня, 09:55
Попри воєнний стан, Київ живе, тримається і продовжує надихати
Книжковий Арсенал, зіркові концерти та рекордний торт: найцікавіші події до Дня Києва
28 травня, 11:59
Яке релігійне свято відзначається 2 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 червня 2026: традиції та молитва
1 червня, 22:00
Внаслідок денної атаки виникли три осередки пожеж, зокрема у триповерховому житловому будинку
Росіяни атакували Харків дронами: п'ятеро постраждалих, серед них дитина
10 червня, 00:40
Точкою відліку всієї цієї історії став один виліт – 10 червня 2022 року
Україна відзначає День Сил безпілотних систем: від першого FPV-удару до окремого роду військ
11 червня, 06:25
16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У двоповерховій відселеній будівлі на першому поверсі горіло сміття
Пожежа на Деміївській: рятувальники гасили сміття у закинутій будівлі
11 червня, 11:50
Знищений росіянами Національний музей «Чорнобиль»
Удар по спадщині: від початку війни у Києві постраждали понад 240 пам'яток
12 червня, 18:48

Новини

Удар по Лаврі: стала відома попередня сума збитків від руйнування Успенського собору
Удар по Лаврі: стала відома попередня сума збитків від руйнування Успенського собору
Удар по Києву 15 червня: кількість постраждалих зросла до 43
Удар по Києву 15 червня: кількість постраждалих зросла до 43
«Донорство зігріває»: на станції «Золоті ворота» відкрилася виставка ілюстрацій (фото)
«Донорство зігріває»: на станції «Золоті ворота» відкрилася виставка ілюстрацій (фото)
Удар по Лаврі: в Успенському соборі тривають аварійно-відновлювальні роботи
Удар по Лаврі: в Успенському соборі тривають аварійно-відновлювальні роботи
Шукали під звуки вибухів: на Бучанщині поліцейські повернули додому зниклу пенсіонерку
Шукали під звуки вибухів: на Бучанщині поліцейські повернули додому зниклу пенсіонерку
Знищене відділення «Укрпошти» на Троєщині не працювало з 2024 року: подробиці удару РФ
Знищене відділення «Укрпошти» на Троєщині не працювало з 2024 року: подробиці удару РФ

Новини

Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua