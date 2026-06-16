Удар по Лаврі: стала відома попередня сума збитків від руйнування Успенського собору

Завдяки роботі рятувальників вдалося уникнути тотального знищення Успенського собору

Сума збитків Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» внаслідок масованої російської атаки в ніч на 15 червня вже перевищує 500 млн гривень. Про це повідомив у телеефірі генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко, інформує «Главком».

Директор заповідника повідомив, що основні роботи з приборкання вогню завершені, силами Державної служби надзвичайних ситуацій ведеться ліквідація небезпечних уламків, демонтаж пошкоджених конструкцій і підготовка даху Успенського собору для встановлення тимчасових конструкцій для консервації собору.

За словами Остапенка, у заповіднику вже опрацьовують обсяги збитків і потребу в подальшій реставрації та реконструкції святині. «Ми закінчуємо підготовку цих даних, але очевидно, що вона перевищує 500 млн грн. Це на сьогодні стартова інформація. Наразі надходять ще додаткові дані», – зазначив він.

Гендиректор заповідника наголосив, що одним з першочергових завдань є оцінка стану склепіння собору, яке зазнало впливу високих температур під час пожежі. «Був ризик обвалення його всередину собору, і тоді міг загорітися іконостас та багато інших речей. Зупинити пожежу було б дуже складно, і ми втратили б величезні художні твори, які знаходяться всередині Успенського собору», – пояснив Остапенко.

За словами керівника заповідника, завдяки роботі рятувальників вдалося уникнути тотального знищення храму. «Склепіння витримало, хоча було дві ділянки, де вогонь вже почав потрапляти всередину собору, і небезпека була дуже серйозною. Тільки те, що вдалося залучити більше 20 одиниць техніки, це врятувало собор від тотального знищення», – розповів гендиректор.

Остапенко наголосив, що працівники ДСНС продовжували роботу навіть під час повторних ворожих ударів. За його словами, спільними зусиллями працівників заповідника, поліції та монахів Києво-Печерської лаври вдалося евакуювати всі реліквії, що зберігалися в соборі.

«Жоден предмет не був пошкоджений і втрачений, тобто відразу була організована евакуація, буквально через 10 хвилин після прильоту», – відзначив Остапенко і висловив сподівання, що за умови належної підтримки відновлення Успенського собору може тривати близько двох років.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ) єпископ Авраамій раніше повідомляв, що невідкладні роботи з облаштування тимчасового захисного покриття над зруйнованою покрівлею Успенського собору Києво-Печерської лаври триватимуть понад 10 днів.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Рятувальники гасили пожежу на даху Успенського собору, незважаючи на повітряну тривогу і ворожу атаку, яка тривала до ранку. 15 червня 2026 року фото: ДСНС Києва

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.