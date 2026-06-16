Головна Київ Новини
search button user button menu button

Удар по Лаврі: в Успенському соборі тривають аварійно-відновлювальні роботи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Лаврі: в Успенському соборі тривають аварійно-відновлювальні роботи
Аварійно-відновлювальні роботи у Києво-Печерській лаврі тривають понад добу
фото: ДСНС Києва/Facebook

Рятувальники працюють над перекриттям даху Свято-Успенського собору

У Києво-Печерській лаврі сьогодні, 16 червня, тривають аварійно-відновлювальні роботи після вчорашньої російської атаки, рятувальники працюють над перекриттям даху Свято-Успенського собору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами речника ДСНС Києва Павла Петрова, рятувальники працюють понад добу, вночі аварійно-відновлювальні роботи не припинялися.

Пошкоджений внаслідок атаки РФ 15 червня Свято-Успенський собор. Києво-Печерська лавра, 16 червня 2026 року
Пошкоджений внаслідок атаки РФ 15 червня Свято-Успенський собор. Києво-Печерська лавра, 16 червня 2026 року
фото: Станіслав Свирид/Суспільне

«Вчора, від часу ліквідації, це якщо не помиляюся о 8:45, після завершення ліквідації пожежі рятувальники одразу приступили до аварійно-відновлювальних робіт. Навіть вночі працювали для того, щоб встигнути до якихось дощів, щоб максимально швидко закрити дах. Рятувальники працювали над демонтажем небезпечних, пошкоджених, все що заважає, конструкцій даху», – сказав Петров.

Рятувальники працюють над перекриттям даху Свято-Успенського собору
Рятувальники працюють над перекриттям даху Свято-Успенського собору
фото: Станіслав Свирид/Суспільне

Речник ДСНС поінформував, що наразі планується перекриття даху матеріалами, які надають на об'єкті.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. 

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл рятувальники Києво-Печерська лавра собор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві діє багато міських програм надання фінансової допомоги на модернізацію ОСББ та ЖБК. В інших містах подібних програм значно менше
Як вибратися з комунального дна. Історія одного ОСББ Якість життя
3 червня, 15:45
Зруйнована ворожим ударом багатоповерхівка у Києві
Інженер-будівельник дав пораду, на яких поверхах безпечніше перебувати під час обстрілу
18 травня, 12:30
Фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Коригував обстріл столиці 24 травня. СБУ затримала 18-річного російського агента
25 травня, 18:37
Склад, який використовувався для гуманітарних операцій організації, зазнав цілеспрямованого удару
Дніпро: окупанти знищили склад з гуманітаркою ООН на $1,4 млн
26 травня, 20:01
Під ворожий удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми
Ворог уразив дитячий майданчик у Херсоні: є загиблий та поранені (відео)
27 травня, 19:31
Екскурсії розроблені відповідно до умов воєнного стану
У столиці до Дня Києва відбудуться безкоштовні екскурсії: розклад
27 травня, 08:58
Ворог завдав масованого удару по Україні
У Дніпрі через повторний удар ворога загинув майор служби цивільного захисту: що про нього відомо
2 червня, 10:45
Ворожий БпЛА влучив у підприємство на Київщині
Київщина: ДСНС приборкує масштабну пожежу на промисловому об’єкті після російської атаки
4 червня, 07:15
За тиждень горошок на ринках столиці подешевшав втричі
На столичних ринках стрімко подешевшав молодий горошок
1 червня, 11:14

Новини

Удар по Лаврі: в Успенському соборі тривають аварійно-відновлювальні роботи
Удар по Лаврі: в Успенському соборі тривають аварійно-відновлювальні роботи
Шукали під звуки вибухів: на Бучанщині поліцейські повернули додому зниклу пенсіонерку
Шукали під звуки вибухів: на Бучанщині поліцейські повернули додому зниклу пенсіонерку
Знищене відділення «Укрпошти» на Троєщині не працювало з 2024 року: подробиці удару РФ
Знищене відділення «Укрпошти» на Троєщині не працювало з 2024 року: подробиці удару РФ
У Києві автобус зніс зупинку громадського транспорту, є постраждалі
У Києві автобус зніс зупинку громадського транспорту, є постраждалі
Удар по Києву 15 червня: у Солом'янському районі загинуло подружжя
Удар по Києву 15 червня: у Солом'янському районі загинуло подружжя
Суд змусив столичний медзаклад відремонтувати аварійне укриття (відео)
Суд змусив столичний медзаклад відремонтувати аварійне укриття (відео)

Новини

Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua