Удар по Лаврі: в Успенському соборі тривають аварійно-відновлювальні роботи

Рятувальники працюють над перекриттям даху Свято-Успенського собору

У Києво-Печерській лаврі сьогодні, 16 червня, тривають аварійно-відновлювальні роботи після вчорашньої російської атаки, рятувальники працюють над перекриттям даху Свято-Успенського собору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами речника ДСНС Києва Павла Петрова, рятувальники працюють понад добу, вночі аварійно-відновлювальні роботи не припинялися.

Пошкоджений внаслідок атаки РФ 15 червня Свято-Успенський собор. Києво-Печерська лавра, 16 червня 2026 року фото: Станіслав Свирид/Суспільне

«Вчора, від часу ліквідації, це якщо не помиляюся о 8:45, після завершення ліквідації пожежі рятувальники одразу приступили до аварійно-відновлювальних робіт. Навіть вночі працювали для того, щоб встигнути до якихось дощів, щоб максимально швидко закрити дах. Рятувальники працювали над демонтажем небезпечних, пошкоджених, все що заважає, конструкцій даху», – сказав Петров.

Рятувальники працюють над перекриттям даху Свято-Успенського собору фото: Станіслав Свирид/Суспільне

Речник ДСНС поінформував, що наразі планується перекриття даху матеріалами, які надають на об'єкті.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.