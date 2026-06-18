Дрони атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал

Місцеві паблики: атаки зазнав і розташований поруч «горбатий» автомобільний міст

У Радянському районі тимчасово окупованого Криму безпілотники атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне, після чого виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеграм-канал «Кримський вітер».

За даними каналу, місцеві мешканці чули близько двадцяти вибухів у районі удару. Під обстріл потрапив і розташований поруч «горбатий» автомобільний міст – ступінь його пошкоджень наразі уточнюється.

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Раніше Сили безпілотних систем України уразили локомотив у цьому ж населеному пункті. Залізнична лінія Джанкой – Керч, на якій розташоване Роздольне, у червні неодноразово ставала ціллю українських дронів: під вогнем опинялися також локомотиви на станціях Владиславівка та Краснофлотська.

Чому ці мости важливі для армії РФ

Мости та залізниця, що з'єднують окупований Крим з материком, є ключовими артеріями постачання для російського угруповання на південному фронті. Цими маршрутами окупанти перекидають важку бронетехніку, боєприпаси, паливо та особовий склад для Запорізького й Херсонського напрямків. Залізнична лінія Джанкой – Керч лишається одним із небагатьох робочих коридорів після того, як автомобільний і залізничний рух Кримським мостом обмежений ще з 2022 року.

Серія атак на переправи до Криму

Останніми тижнями Сили оборони системно б'ють по транспортній інфраструктурі півострова. У ніч на 11 червня безпілотники уразили одразу декілька мостів через Північно-Кримський канал – у районі Преображенки та Мирного, автомобільний міст на напрямку Перекоп – Армянськ, а також переправу біля Ставків.

Найбільшого резонансу набули атаки на Чонгарський міст – головний сухопутний маршрут між окупованою Херсонщиною і Кримом. Перше ураження сталося 7 червня, повторне – 9 червня, після чого, за даними військових, переправу повністю вивели з ладу. За оцінкою аналітиків DeepState, ці події запустили системну блокаду окупованого півдня України: вихід Чонгару з ладу обмежує центральний маршрут постачання РФ і б'є по всій логістичній мережі окупантів.

Логістичний колапс і паливна криза

Руйнування транспортних артерій до Криму вже спричинило фактичний логістичний локдаун півострова. Через атаки на мости й залізницю окупаційна влада змушена шукати довші об'їзні маршрути, а ремонт переправ затягується. Паралельно через удари Сил оборони по російській нафтовій інфраструктурі на півострові розгорнулася паливна криза: з кінця травня в Криму запровадили талонну систему та обмеження на продаж бензину, у низці міст утворилися черги на кілька кілометрів, а близько 70% туристів, що приїхали на відпочинок автомобілями, опинилися заблокованими на півострові без можливості заправитися й виїхати.

Нагадаємо, «Главком» писав, що паливна криза вдарила по туристичній галузі окупованого Криму напередодні літнього сезону: відпускники не можуть виїхати з півострова, а готелі південного узбережжя фіксують перші ануляції бронювань.

До слова, за даними аналітиків, через атаки на транспортні артерії рух ворожих військових вантажів сухопутним коридором до Криму скоротився на 71%.