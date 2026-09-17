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Уряд затвердив нові правила роботи залізниці залежно від рівня повітряної загрози – Корецький

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Уряд затвердив нові правила роботи залізниці залежно від рівня повітряної загрози – Корецький
Корецький: За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом
фото: Офіс президента

«Укрзалізниця» буде оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів відповідно до рівня повітряної загрози. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає «Главком».

«За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня – посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття», – зазначив очільник уряду.

При цьому «Укрзалізниця» отримала повноваження оперативно обмежувати рух і розосереджувати пасажирів та рухомий склад залежно від ситуації на місці задля уникнення скупчення людей.

«Укрзалізниця разом з ОВА та громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях. Буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози, рішення мають ухвалюватися миттєво», – наголосив прем'єр-міністр, додавши, що відповідні доручення вже надано Мінінфраструктури та ДСНС.

Крім того, МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації, а місцева влада має адаптувати графіки міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, та прискорити встановлення мобільних укриттів.

Як відомо, російські окупанти намагаються через українців отримати інформацію про об'єкти «Укрзалізниці» та переміщення військових вантажів. За виконання таких завдань можуть пропонувати гроші. 

«Укрзалізниця» попередила, що росіян цікавлять розташування та стан об'єктів залізничної інфраструктури. Отриману інформацію окупанти можуть використати для підготовки подальших атак.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна посилить захист залізниці, автозаправних станцій та інших критично важливих підприємств від російських атак.

Теги: Укрзалізниця Сергій Корецький

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