Росія атакувала Дніпро: є постраждалі

Пожежа у Дніпрі після вибухів

Внаслідок атаки виникла пожежа

У ніч на 18 вересня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

Внаслідок російської атаки на Дніпро виникла пожежа та постраждали двоє людей.

«Ворог атакував Дніпро. Зайнялася пожежа. Двоє людей дістали поранень. Вони під наглядом лікарів», – написав Ганжа.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку міста.

Як відомо, вночі 12 вересня російські терористи атакували Дніпро безпілотниками.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа написав, що через удари РФ спалахнула пожежа на промисловому підприємстві. Постраждалих немає.

Крім того, російські окупаційні війська вдень 11 вересня атакували Дніпро. Внаслідок удару поранена людина, також у місті сталася пожежа.

«Через російський удар поранено людину. Крім того, у місті сталася пожежа», – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Також 10 вересня під ударом опинився завод «Олейна», який належить американській корпорації Bunge. Мер міста наголосив, що завод перебуває в американській власності. За його словами, нещодавно підприємство особисто відвідував американський сенатор Річард Блюменталь.

Нагадаємо, 10 вересня російські війська атакували ударними безпілотниками центр Павлограда. Внаслідок атаки загалом загинули п'ятеро людей.

Російські дрони знищили магазини, торговельні павільйони та автомобілі. За даними Дніпропетровської ОВА, частина вулиці в середмісті була фактично зруйнована, а близько 90% пошкоджених об'єктів становили комерційні приміщення. Станом на вечір 10 вересня у лікарнях перебували 67 постраждалих, серед яких восьмеро дітей.

До слова, у ніч на 25 серпня російські окупаційні війська атакували Дніпро безпілотниками. Ворожий дрон влучив у парковку поруч із зупинкою громадського транспорту біля торговельно-розважального центру «Караван». Унаслідок влучання на стоянці спалахнули припарковані легкові автомобілі та вантажівки. Будівля ТРЦ також зазнала ушкоджень. Ймовірно, для удару по місту РФ застосувала ракети-дрони «Бандероль».