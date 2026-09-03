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Росія нарощує виробництво реактивних дронів: радник президента попередив про нові атаки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія нарощує виробництво реактивних дронів: радник президента попередив про нові атаки
«Герань-4» – дрон, яким росіяни зараз активно тероризують українські міста
скриншот з відео

«Російське керівництво поставило задачу – випускати 3 тис. реактивних шахедів щомісяця»

Росія вийшла на виробництво близько 3 тис. реактивних «Шахедів» щомісяця та може зберегти такі темпи надалі. Частину безпілотників окупанти можуть накопичувати для масованих ударів у зимовий період. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш Бескрестнов.

За словами Бескрестнова, російське керівництво поставило перед заводом в Єлабузі завдання виробляти 35 тис. реактивних «Шахедів» на рік. Це приблизно 3 тис. безпілотників щомісяця. Наразі підприємство вже досягло запланованих показників.

«Свіжа» дата виробництва одного з реактивних шахедів, що нещодавно залетів до України
«Свіжа» дата виробництва одного з реактивних шахедів, що нещодавно залетів до України
фото: Facebook/Сергій Флеш

«Ми знаємо, що російське керівництво ставило задачу перед заводом в Єлабузі випускати 35 тис. реактивних шахедів у рік – тобто 3 тис. щомісяця. І зараз вони вийшли на цю кількість. Припускаю, що спочатку вони трохи накопичували, поки продуктивність заводу була не така велика, але зараз він запрацював на 100% і вже з вересня вийде на заплановану кількість. Може, навіть дещо більше за рахунок оптимізації процесів. Тобто така кількість реактивних шахедів буде по нас запускатися й надалі. Хоча вони можуть зробити перерву, наприклад, для того, щоб більше накопичити їх на зимовий період», – зазначив радник президента.

Бескрестнов також прогнозує, що Росія продовжить удосконалювати ударні безпілотники та збільшувати швидкість їхнього польоту. За його словами, наступним етапом може стати поява «Герані-5». Крім того, окупанти можуть активніше застосовувати «Бандеролі», «Дань-Т» і «Дань-М», які за своїми характеристиками вже наближаються до ракет.

«Прогнозую, що так і буде. Русня намагатиметься ще більше збільшувати швидкість своїх дронів, і ми вже матимемо справу з «Геранню-5». Також збільшиться застосування «бандеролей», з’являться «Дань-Т» та «Дань-М», інші БПЛА, які вже фактично можна називати ракетами зі швидкістю 500-600 км/год», – розповів він.

За словами експерта, росіяни фактично намагаються створити дешеві реактивні ракети. Вони не оснащені частиною дорогих систем, характерних для традиційних крилатих ракет, однак мають реактивний двигун, бойову частину та можуть наводитися за GPS-сигналом. Такі засоби здатні запускатися, зокрема, з гелікоптера або безпілотника «Оріон».

Додатковою проблемою для української ППО є здатність нових російських засобів ураження летіти на низьких висотах та маневрувати. Зокрема, «Бандеролі» можуть рухатися на висоті близько 100 м. Водночас «Герані» здатні підійматися на висоту три-чотири кілометри, де вони стають недосяжними для мобільних вогневих груп.

Як пояснив Бескрестнов, Росія перейшла від «Герані-3», яка розвивала швидкість близько 280-300 км/год, до швидшої «Герані-4». Через це Україні довелося адаптувати розробку власних дронів-перехоплювачів: для знищення цілей, які рухаються зі швидкістю 300-500 км/год, перехоплювач має розганятися приблизно до 550-600 км/год.

Наразі українська ППО збиває реактивні «Шахеди» іншими засобами – ракетами, гарматами та винищувачами. За оцінкою Бескрестнова, ефективність їхнього знищення перевищує 80%, однак таке перехоплення дорого коштує Україні.

Нагадаємо, Бескрестнов попередив, що Росія може й надалі використовувати звичайні «Герані-2», але переорієнтувати їх передусім на удари по прикордонних і прифронтових територіях України. За його словами, близько 60% запущених зараз російських БПЛА є реактивними, а близько 40% – звичайними «Геранями-2».

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Теги: росія окупанти перехоплення росіяни Сергій Бескрестнов

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