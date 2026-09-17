Медики на Тернопільщині видали майже тисячу фіктивних висновків для відстрочки

Правоохоронці викрили весь склад лікарської комісії, а вартість одного документа сягала $12 тис.

На Тернопільщині правоохоронці викрили схему оформлення фіктивних медичних висновків, які військовозобов'язані використовували для отримання відстрочки від мобілізації. За даними слідства, протягом 2024-2026 років медики видали майже тисячу таких документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру.

За даними слідства, медики вносили до документів неправдиву інформацію про стан здоров'я родичів військовозобов'язаних та зазначали, що ті нібито потребують постійного стороннього догляду. Надалі чоловіки використовували отримані висновки для ухилення від мобілізації.

фото: Тернопільська обласна прокуратура

Організаторкою схеми правоохоронці вважають голову лікарсько-консультативної комісії районної лікарні. За версією слідства, вона залучила до незаконної діяльності ще трьох членів комісії та двох посередників.

фото: Тернопільська обласна прокуратура

Посередники підшукували серед знайомих потенційних «клієнтів», які хотіли отримати необхідні документи. Вартість оформлення одного висновку становила від $6 тис. до $12 тис.

За три роки медики видали за цією схемою майже 1000 фіктивних висновків лікарсько-консультативної комісії. Під час обшуків за місцями проживання та роботи медиків і посередників правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони та інші матеріали. Наразі їх досліджують слідчі.

фото: Тернопільська обласна прокуратура

Чотирьом медикам повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та службовому підробленні. Голові лікарсько-консультативної комісії додатково інкримінують сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Одному з посередників повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Ще одному фігуранту підозру оголосили заочно за зловживання впливом.

Чотирьом медикам та одному з посередників суд уже обрав запобіжні заходи. Слідство продовжується. Правоохоронці перевіряють можливу причетність до схеми інших працівників лікарні та посадовців державних установ.

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці викрили 42-річного адвоката, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон.

За даними слідства, адвокат запропонував одному з чоловіків організувати виїзд через кордон з Угорщиною за $21 тис. Із цієї суми $20 тис. становила вартість безпосереднього перетину кордону, ще $1 тис. – трансфер із Києва до прикордонної смуги. Розрахунок мав здійснюватися у криптовалюті.