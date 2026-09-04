Російському регіону забракло грошей? Влада урізала виплати військовим

Губернатор Іркутської області визнав складнощі з виконанням бюджету

В Іркутській області РФ депутати зменшили одноразову регіональну виплату росіянам, які укладають контракт на військову службу, з 2,1 млн до 1,8 млн рублів. Рішення ухвалили на тлі проблем із виконанням бюджету регіону та необхідності продовжувати набір людей до російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Відповідний законопроєкт до регіонального парламенту вніс губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв. Він наголосив, що регіон, як й інші суб'єкти РФ, має виконувати встановлені показники щодо комплектування російської армії військовослужбовцями за контрактом.

За словами місцевої влади, регіональний оперативний штаб вирішив скоригувати виплати за укладання контрактів до рівня, який має дозволити зберегти нинішні темпи набору. Водночас губернатор прямо згадав про проблеми з виконанням бюджету області на 2026 рік.

«Ви всі розумієте, що ці рішення є елементами одного механізму, завдання якого полягає в тому, щоб не допустити зниження набору осіб для укладання контракту про проходження військової служби. Уряд Іркутської області на постійній основі стежить за ситуацією з розмірами аналогічних виплат в інших суб'єктах Російської Федерації і водночас виконує непросте завдання виконання бюджету області на 2026 рік», – заявив губернатор.

Після ухвалених змін одноразова виплата для громадян РФ, які підписують контракт, зменшується на 300 тис. рублів – із 2,1 млн до 1,8 млн. Ще наприкінці травня регіональна влада, навпаки, встановила виплату на рівні 2,1 млн рублів для тих, хто укладає контракт із 1 червня 2026 року.

Для засуджених та обвинувачених, які перебувають під вартою, сума залишилася незмінною – 1 млн рублів. Натомість у законі з'явилася окрема категорія для іноземців та осіб без громадянства. За укладання контракту їм передбачили 900 тис. рублів.

Заступник губернатора Іркутської області заявив, що рішення про зміну виплат опрацьовувалося протягом кількох місяців. Нові правила застосовуватимуться до військовослужбовців, які укладуть контракт після набрання змінами чинності. Ті, хто зробив це раніше, збережуть право на виплату в попередньому розмірі.

Паралельно регіональна влада запропонувала запровадити винагороди за вербування нових контрактників. Особливу увагу планували приділити залученню іноземців та осіб без громадянства, зокрема тих, хто перебуває за межами Росії.

За залучення громадянина РФ або іноземця, зареєстрованого в Іркутській області, а також засудженого на території регіону пропонували платити 100 тис. рублів. За залучення росіянина, який проходить строкову службу, – 200 тис. рублів.

Винагороду у 800 тис. рублів пропонували за залучення громадянина РФ, іноземця або особи без громадянства, зареєстрованих в іншому російському регіоні. Найбільшу суму – 1,5 млн рублів – планували виплачувати за іноземця, який взагалі не має реєстрації на території РФ.

Однак до цієї ініціативи виникли претензії у прокуратури та Контрольно-рахункової палати. Зокрема, вони вказали, що такі виплати не є заходами соціальної підтримки. Законодавчі збори зрештою відхилили проєкт через недостатню кількість голосів.

Проблеми з виплатами, пов'язаними з війною, в Іркутській області виникали й раніше. У березні регіональні депутати розглядали різке скорочення компенсацій за загибель і поранення учасників війни. Зокрема, виплату родинам загиблих пропонували зменшити з 1,4 млн до 500 тис. рублів, а за важке поранення – із 600 тис. до 120 тис. рублів.

Нагадаємо, що доходи Росії від продажу нафти у серпні впали до найнижчого рівня за півроку через зниження експортних цін, що посилює тиск на здатність Кремля фінансувати війну проти України.