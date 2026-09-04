Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російському регіону забракло грошей? Влада урізала виплати військовим

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Російському регіону забракло грошей? Влада урізала виплати військовим
Іркутська область зменшила виплати за контракт на тлі бюджетних проблем
фото: Reuters

Губернатор Іркутської області визнав складнощі з виконанням бюджету

В Іркутській області РФ депутати зменшили одноразову регіональну виплату росіянам, які укладають контракт на військову службу, з 2,1 млн до 1,8 млн рублів. Рішення ухвалили на тлі проблем із виконанням бюджету регіону та необхідності продовжувати набір людей до російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Відповідний законопроєкт до регіонального парламенту вніс губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв. Він наголосив, що регіон, як й інші суб'єкти РФ, має виконувати встановлені показники щодо комплектування російської армії військовослужбовцями за контрактом.

За словами місцевої влади, регіональний оперативний штаб вирішив скоригувати виплати за укладання контрактів до рівня, який має дозволити зберегти нинішні темпи набору. Водночас губернатор прямо згадав про проблеми з виконанням бюджету області на 2026 рік.

«Ви всі розумієте, що ці рішення є елементами одного механізму, завдання якого полягає в тому, щоб не допустити зниження набору осіб для укладання контракту про проходження військової служби. Уряд Іркутської області на постійній основі стежить за ситуацією з розмірами аналогічних виплат в інших суб'єктах Російської Федерації і водночас виконує непросте завдання виконання бюджету області на 2026 рік», – заявив губернатор.

Після ухвалених змін одноразова виплата для громадян РФ, які підписують контракт, зменшується на 300 тис. рублів – із 2,1 млн до 1,8 млн. Ще наприкінці травня регіональна влада, навпаки, встановила виплату на рівні 2,1 млн рублів для тих, хто укладає контракт із 1 червня 2026 року.

Для засуджених та обвинувачених, які перебувають під вартою, сума залишилася незмінною – 1 млн рублів. Натомість у законі з'явилася окрема категорія для іноземців та осіб без громадянства. За укладання контракту їм передбачили 900 тис. рублів.

Заступник губернатора Іркутської області заявив, що рішення про зміну виплат опрацьовувалося протягом кількох місяців. Нові правила застосовуватимуться до військовослужбовців, які укладуть контракт після набрання змінами чинності. Ті, хто зробив це раніше, збережуть право на виплату в попередньому розмірі.

Паралельно регіональна влада запропонувала запровадити винагороди за вербування нових контрактників. Особливу увагу планували приділити залученню іноземців та осіб без громадянства, зокрема тих, хто перебуває за межами Росії.

За залучення громадянина РФ або іноземця, зареєстрованого в Іркутській області, а також засудженого на території регіону пропонували платити 100 тис. рублів. За залучення росіянина, який проходить строкову службу, – 200 тис. рублів.

Винагороду у 800 тис. рублів пропонували за залучення громадянина РФ, іноземця або особи без громадянства, зареєстрованих в іншому російському регіоні. Найбільшу суму – 1,5 млн рублів – планували виплачувати за іноземця, який взагалі не має реєстрації на території РФ.

Однак до цієї ініціативи виникли претензії у прокуратури та Контрольно-рахункової палати. Зокрема, вони вказали, що такі виплати не є заходами соціальної підтримки. Законодавчі збори зрештою відхилили проєкт через недостатню кількість голосів.

Проблеми з виплатами, пов'язаними з війною, в Іркутській області виникали й раніше. У березні регіональні депутати розглядали різке скорочення компенсацій за загибель і поранення учасників війни. Зокрема, виплату родинам загиблих пропонували зменшити з 1,4 млн до 500 тис. рублів, а за важке поранення – із 600 тис. до 120 тис. рублів. 

Нагадаємо, що доходи Росії від продажу нафти у серпні впали до найнижчого рівня за півроку через зниження експортних цін, що посилює тиск на здатність Кремля фінансувати війну проти України.

Читайте також:

Теги: росія окупанти бюджет влада правила поранення законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

П’ять принципів примирення між Україною та Польщею і спільний Меморіал пам’яті жертв
Україна і Польща. П'ять принципів примирення
17 серпня, 22:02
ВВорог застосував балістичні ракети та крилаті ракети одразу з кількох напрямків
Росія масовано атакувала Київ: є загибла, поранені, спалахнули пожежі
5 серпня, 00:45
Руйнування у селі Мила після російської атаки
Росія застосовує нову тактику атак для виснаження України – WSJ
1 вересня, 02:09
Новий пакет санкцій Британії охопив банки, компанії та судна РФ
Російські банки та танкери потрапили під нові санкції Британії
6 серпня, 11:51
У Тюменській області спалахнуло нафтохімічне підприємство після атаки дронів
У Тюменській області спалахнуло нафтохімічне підприємство після атаки дронів
10 серпня, 16:13
На думку Руслана Маришева, зміни всередині країни-агресорки можливі лише тоді, коли наслідки війни відчують жителі ключових російських мегаполісів
Командир десантної бригади розповів, що насправді може зупинити війну
15 серпня, 21:15
Ракети були випущені по цілях, розташованих на відстані понад 300 км, і влучили в них
РФ провела рідкісне випробування ракет поблизу островів, на які претендує Японія
21 серпня, 06:30
Нова хвиля призову може допомогти Росії поповнити підрозділи на фронті, однак швидкого ефекту вона, ймовірно, не дасть
«Репетиція» мобілізації. Як Росія готується до нової хвилі призову – аналіз WSJ
23 серпня, 20:52
Глава МЗС України Андрій Сибіга розкрив суперечність у заявах Росії про мир та дипломатію
МЗС розкрило ціну російських заяв про дипломатію
28 серпня, 06:18

Соціум

Російському регіону забракло грошей? Влада урізала виплати військовим
Російському регіону забракло грошей? Влада урізала виплати військовим
Польські військові центри почали розсилати громадянам мобілізаційні картки
Польські військові центри почали розсилати громадянам мобілізаційні картки
Перша авіакомпанія зупинила рейси до Москви після попередження Зеленського
Перша авіакомпанія зупинила рейси до Москви після попередження Зеленського
Німецька поліція проводить спецоперацію через підозру на нову диверсію
Німецька поліція проводить спецоперацію через підозру на нову диверсію
Сочі затягнуло хмарою чорного диму: місцеві побоюються «нафтового дощу» (фото)
Сочі затягнуло хмарою чорного диму: місцеві побоюються «нафтового дощу» (фото)
Українці в Польщі можуть отримати новий статус: що для них зміниться
Українці в Польщі можуть отримати новий статус: що для них зміниться

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
97K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
85K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росіяни посилили атаки у Вовчанській громаді – прикордонники
Сьогодні, 16:02
Албанія не дозволила зайти в порт танкеру тіньового флоту РФ
Сьогодні, 15:28
ЗСУ уразили місця запуску дронів та командні пункти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 14:38
Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор
Сьогодні, 06:15
Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
2 вересня, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
2 вересня, 13:52

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua