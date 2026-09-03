У Росії розстріляли генерала-командувача стратегічної авіації – ЗМІ

Варпаховича пов’язують із ракетними ударами російської дальньої авіації по Умані та дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

У Саратовській області Росії вранці 3 вересня, за попередніми даними, скоїли замах на генерал-майора ВКС РФ Миколу Варпаховича, який командує 22-ю важкою бомбардувальною авіадивізією дальньої авіації. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

За їхніми даними, напад стався близько 07:00 біля приватного будинку генерала в селищі Пробудження Енгельського району. Невідомий підстеріг Варпаховича та відкрив по ньому вогонь.

Повідомляється, що нападник здійснив два постріли – у голову та живіт. Генерал отримав тяжкі поранення і нібито перебуває у критичному стані. Стрільця наразі не затримали. Його особа також залишається невідомою.

Відомо, що Варпахович командує 22-ю важкою бомбардувальною авіадивізією РФ, яка входить до складу дальньої авіації російських ВКС. У 22-й дивізії служать екіпажі стратегічних бомбардувальників, зокрема Ту-95МС та Ту-160, які Росія використовує для ракетних ударів по Україні.

Ім'я Варпаховича також фігурує у відкритих базах як командира 22-ї дивізії. Його внесено до санкційних списків у зв'язку з російською агресією проти України.

Варто нагадати, що Росгвардія почала супроводжувати керівників російських федеральних телеканалів через побоювання українських атак. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на чотирьох поінформованих співрозмовників у владних структурах