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Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2026 року
Триває 1639-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Слов’янському напрямку противник здійснив 19 штурмових дій

За минулу добу на фронті зафіксовано 234 бойових зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав 99 авіаційних ударів, під час яких скинув 330 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 459 дронів-камікадзе та здійснили 3118 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили противника, чотири пункти управління безпілотних літальних апаратів та три командно-спостережні пункти.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Уланове, Бачівськ, Товстодубове, Винторівка, Яструбщина та Атинське Сумської області. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Товстодубове.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2026 року фото 1

Минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожих штурми. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням восьми керованих авіабомб та здійснив 72 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у напрямках Волохівки, Караїчного, Охрімівки та Бочкового.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2026 року фото 3

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти 11 разів атакували в районах Зарічного та Лимана, а також у напрямках Шийківки, Карпівки, Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2026 року фото 5

Противник здійснив 19 штурмових дій у районах Різниківки, Озерного, Кривої Луки та Закітного, а також у напрямках Рай-Олександрівки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2026 року фото 6

Окупанти чотири рази атакували у напрямках населених пунктів Никифорівка, Діброва та Васютинське.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2026 року фото 7

Зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Новодмитрівки, Павлівки, Олександро-Шультиного та Новоселівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2026 року фото 8

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 26 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Котлиного та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Мирного, Вільного, Кучерового Яру, Ганнівки, Матяшевого, Світлого, Шевченка, Василівки, Удачного та Муравки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2026 року фото 9

Загарбники здійснили п’ять атак у напрямках населених пунктів Воскресенка, Піддубне, Нове Запоріжжя та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2026 року фото 10

Окупанти 11 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового та Новоселівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2026 року фото 11

Українські захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Степового, Малих Щербаків та Приморського.

Нагадаємо, триває 1639-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб війна фронт

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