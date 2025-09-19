Головна Країна Події в Україні
26-річний Герой України став командиром 47-ї бригади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
26-річний Герой України став командиром 47-ї бригади
Зеленський надав воїну звання Героя України 24 лютого 2024 року
фото: Facebook/Житомирський обласний ТЦК та СП

Від початку великої війни Максим Данильчук пройшов шлях від командира роти до начальника штабу та командира батальйону

Новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Магура» став 26-річний Герой України, підполковник Максим Данильчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Житомирський обласний ТЦК.

Зазначається, що Данильчук є уродженцем села Барвинівка, що на Житомирщині. Закінчив Національну академію сухопутних військ. Від початку повномасштабного вторгнення РФ він пройшов шлях від командира роти до начальника штабу та командира батальйону 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

«Його підрозділ тримав оборону на Донеччині та Харківщині, знищивши сотні окупантів і чимало їхньої техніки. У лютому 2023 року під керівництвом Данильчука українські воїни відбили численні атаки «вагнерівців» на Донбасі», – йдеться в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський надав Данильчуку звання Героя України 24 лютого минулого року. Також він відзначений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів і орденом «За мужність» III ступеня.

Нагадаємо, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Олександр Ширшин, який звинувачував командування в «дебільних задачах» на Курщині, залишив посаду у серпні цього року.

Як відомо, 16 травня Ширшин звинуватив командування в «дебільних задачах» на Курщині. Він також позначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ з коментарем «сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконуватимуть ваші задачі». Тоді головком Олександр Сирський відповів, що Ширшина готові перевести туди, куди він хоче.

