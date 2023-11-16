Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Фаріон готує позов до суду через звільнення з «Львівської політехніки»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Фаріон готує позов до суду через звільнення з «Львівської політехніки»
Ірина Фаріон відреагувала на своє звільнення зі «Львівської політехніки»
фото з відкритих джерел

Фаріон опублікувала фото наказу про звільнення та заявила, що готує позов до суду

Ексдепутатка та мовознавиця Ірина Фаріон відреагувала на своє звільнення зі «Львівської політехніки» та повідомила, що готує позов до суду. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі. 

«Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький», – написала Фаріон.

Вона подякувала студентам і своїм колегам з кафедри та заявила, що готує позов до суду.

«До перемоги, панове! Все тільки розпочинається, бо кожен фініш –  це по суті старт. Готую позов до суду», – зазначила екснардепка.

Нагадаємо, Ірину Фаріон звільнили з посади професора «Львівської політехніки». Привід – порушення Фаріон ст. 41 Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Стало відомо, що Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Як повідомлялося, екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською.

«Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

Читайте також: 

Теги: СБУ звільнення Ірина Фаріон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль постійно апелює, що «захищає російськомовне» населення в Україні
Україна після війни ризикує знову стати російськомовною
8 листопада, 14:37
Зловмисника затримано на території однієї з військових частин Нацгвардії
На Київщині СБУ затримала «крота» російської розвідки
17 жовтня, 14:03
Судова тяганина Моргенштерна проти СБУ та Мінкульту тривала з літа 2021 року
Моргенштерн загрожує національній безпеці України – рішення суду
25 жовтня, 12:56
ЗМІ опублікувалм фотографії ймовірної плантації наркотиків
У Дніпрі затримано майора СБУ за підозрою у «кришуванні» нарколабораторій
19 жовтня, 08:26
Вирішується питання про обрання Олександру Дубінському запобіжного заходу
Незаконно переправляв чоловіків за кордон: нардеп Дубінський отримав підозру
3 листопада, 21:48
Жінці загрожує до 8 років тюрми
СБУ затримала російську інформаторку, яка здавала позиції ЗСУ під Бахмутом
8 листопада, 23:54
Ізраїльтяни вірять у перемогу над ХАМАСом
Як мешканці Ізраїлю ставляться до Нетаньягу та цілей війни: несподівані результати опитування
8 листопада, 18:12
Окупанти планують звільняти українців без російських паспортів
На окупованих територіях ворог погрожує звільняти з роботи осіб без російських паспортів
4 листопада, 07:22
У Львівській політехніці вважають, що підстав для звільнення Ірини Фаріон немає
Звільнення Фаріон: «Львівська політехніка» зробила заяву
14 листопада, 15:12

Суспільство

Фаріон готує позов до суду через звільнення з «Львівської політехніки»
Фаріон готує позов до суду через звільнення з «Львівської політехніки»
Фаріон після скандалу звільнено з «Львівської політехніки»
Фаріон після скандалу звільнено з «Львівської політехніки»
Жителька Закарпаття виростила диво-буряк (фото)
Жителька Закарпаття виростила диво-буряк (фото)
Ніцой розповіла про смішний момент у «справі Фаріон»
Ніцой розповіла про смішний момент у «справі Фаріон»
До блокади українського кордону може приєднатись ще одна країна
До блокади українського кордону може приєднатись ще одна країна
Частина братії, яка називала Європу безбожною перебралася в ЄС, – новий намісник Лаври
Частина братії, яка називала Європу безбожною перебралася в ЄС, – новий намісник Лаври

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Контрнаступ ЗСУ: Повітряні сили звернулися до українців із проханням
16K
У німецьких супермаркетах дефіцит продуктів, й ось чому
6532
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
4204
Як ухилянти намагаються втекти з України: п'ять головних схем
4180
Про Ірину Фаріон. Не промовчу!
3939
Мандрівники тисячами їдуть до Туреччини, і в них є новий вагомий мотив

Новини

16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Вчора, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Вчора, 14:16
Найуспішніший підрядник армії. Forbes розповів, над чим працює зараз «Українська Бронетехніка»
Вчора, 13:10
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
Вчора, 12:07
До Ради директорів «Київстару» увійде ексдержсекретар США Майк Помпео
Вчора, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту