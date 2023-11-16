Фаріон готує позов до суду через звільнення з «Львівської політехніки»

Ірина Фаріон відреагувала на своє звільнення зі «Львівської політехніки»

Фаріон опублікувала фото наказу про звільнення та заявила, що готує позов до суду

Ексдепутатка та мовознавиця Ірина Фаріон відреагувала на своє звільнення зі «Львівської політехніки» та повідомила, що готує позов до суду. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

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«Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький», – написала Фаріон.

Вона подякувала студентам і своїм колегам з кафедри та заявила, що готує позов до суду.

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«До перемоги, панове! Все тільки розпочинається, бо кожен фініш – це по суті старт. Готую позов до суду», – зазначила екснардепка.

Нагадаємо, Ірину Фаріон звільнили з посади професора «Львівської політехніки». Привід – порушення Фаріон ст. 41 Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Стало відомо, що Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Як повідомлялося, екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською.

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«Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.