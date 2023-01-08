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Активність ворожої авіації: у декількох областях України оголошено повітряну тривогу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Активність ворожої авіації: у декількох областях України оголошено повітряну тривогу
Зафіксовано активність ворожої авіації вздовж лінії фронту
фото: Reuters

Деякі області України перебувають під загрозою ракетних обстрілів

В деількох українських областях лунає повітряна тривога. Згідно наявної інформації, зафіксовано активність ворожої авіації вздовж лінії фронту.

Жителям регіонів необхідно пройти в укриття. Станом на 23:05 мапа повітряних тривог виглядає наступним чином:

Активність ворожої авіації: у декількох областях України оголошено повітряну тривогу фото 1

Раніше в Міноборони Росії заявили, що у відповідь на удар ЗСУ в новорічну ніч по Макіївці командуванням об'єднаного угруповання російських військ реалізовано «операцію помсти». Там стверджують, що засобами розвідки було розкрито і достовірно підтверджено пункти тимчасової дислокації військовослужбовців ЗСУ в Краматорську: в гуртожитку № 28 перебували нібито понад 700 українських військових і в гуртожитку № 47 – понад 600. 

У Міноборони ворога стверджують, що внаслідок «масованого ракетного удару» по цих об’єктах нібито було вбито понад 600 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, у ніч на 8 січня російські окупаційні війська здійснили обстріл міста Краматорськ Донецької області. 

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Теги: тривога ракета росія Україна війна

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