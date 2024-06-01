«У нас була довга й напружена ніч»: Польща відреагувала на обстріл України

Польські військові заявили, що мали довгу й напружену ніч через російську атаку на Україну

Уночі активізувалися польська та союзницька авіація

У ніч на 1 червня Польща піднімала в небо авіацію через ракетну атаку Росії на Україну. Про це повідомили польські збройні сили у соціальній мережі X.

Уночі поляки та союзники активізували авіацію. Громадян Польщі попереджали про можливе підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.

«Це була довга, напружена ніч для всієї системи ППО Польщі. Нині у зв’язку зі зниженням рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України діяльність польської та союзницьких авіацій у повітряному просторі Польщі припинено, а розгорнуті сили та засоби повернулися до штатних операцій», – відзвітували польські військові сьогодні вранці.

Збройні сили країни додали, що постійно моніторять ситуацію на території України та залишаються в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.