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Аналітики ISW оцінили, на яку відстань окупанти просунулися на Харківщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Аналітики ISW оцінили, на яку відстань окупанти просунулися на Харківщині
Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки на південь від Глибокого (на північ від Липців)
фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська нещодавно підтвердили просування в межах Вовчанська (на північний схід від міста Харків) і продовжили наступальні операції в цьому районі

Російські війська 19 травня продовжували наступальні операції поблизу Липців (на північний схід від міста Харків), але не зробили жодного підтвердженого просування. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

19 травня російський мілблогер заявив, що 18 травня російські війська просунулися на глибину до 800 метрів у невстановленому районі в напрямку Липців, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки на південь від Глибокого (на північ від Липців) і Лук’янців (на північний схід від Липців), а російські війська продовжують наступ у напрямку Зеленого (на північний схід від Липців).

Аналітики ISW оцінили, на яку відстань окупанти просунулися на Харківщині фото 1
карта: ISW

Міністерство оборони Росії (МО) та інші російські військові блогери стверджували, що російські війська відбили українські контратаки біля Липців. 

Російські війська нещодавно підтвердили просування в межах Вовчанська (на північний схід від міста Харків) і продовжили наступальні операції в цьому районі 19 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 травня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах північно-східного Вовчанська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 травня, показують, що російські війська просунулися вулицею Гагаріна в північно-західному Вовчанську, а нещодавно російська піхота трохи просунулася на південний (лівий) берег річки Вовча під нині зруйнованим мостом на вулиці Гагаріна. ISW не спостерігав, як російські війська керують транспортними засобами на південному березі річки Вовча у Вовчанську, а також російські сили не зберігають більш ніж окремі обмежені позиції на південному березі.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська захопили Старицю та Бугруватку (обидва на південний захід від Вовчанська), хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень. Російські війська також продовжували наземні атаки біля Стариці та в напрямку Прилипки (обидва на південний захід від Вовчанська) та поблизу Тихого (на схід від Вовчанська).

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Теги: Харків Харківщина війна ЗСУ росія росіяни окупанти Україна

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