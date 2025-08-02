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В окупованому Донецьку помічено ознаки відновлення зруйнованого аеропорту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованому Донецьку помічено ознаки відновлення зруйнованого аеропорту
Руїни донецького аеропорту
фото з відкритих джерел

Фортифікаційні споруди, які раніше перегороджували злітно-посадкову смугу, вже засипані

На початку липня на супутникових знімках з’явилися ознаки можливого відновлення Донецького аеропорту. Про це повідомив телеграм-канал Military Journal, передає «Главком».

Зазначається, що візуально помітні зміни можуть вказувати на початок будівельних робіт на території летовища, яке було зруйноване внаслідок бойових дій.

Зокрема, фортифікаційні споруди, які раніше перегороджували злітно-посадкову смугу, вже засипані. Це може свідчити про підготовку до її повторного використання.

Також будівельна активність зафіксована на місці колишніх автостоянок. Є припущення, що на цій ділянці облаштовують паливно-технічну базу. Крім того, роботи, ймовірно, тривають і на території гіпермаркету «METRO Cash and Carry» №24. Водночас залишається невідомим, чи насправді йдеться про зведення військової інфраструктури.

Окрім цього, аналітики повідомили про попередні ознаки запусків російських ударних безпілотників з території аеропорту в Донецьку.

В окупованому Донецьку помічено ознаки відновлення зруйнованого аеропорту фото 1

Раніше ми писали, що 25 липня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки. На опублікованих відео видно, що після вибухів над містом здійнявся дим. 

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Донеччини запровадили нові графіки подачі води – у Донецьку та Макіївці тепер її подаватимуть лише раз на три доби, а в Харцизьку, Іловайську та Зугресі – раз на два дні.

До слова, Олег Царьов, політик-втікач часів Януковича та державний зрадник, прокоментував критичну ситуацію з водопостачанням у тимчасово окупованому Донецьку, яким нині керує так звана «влада ДНР». За його словами, вода у місті подається лише раз на три дні, що призводить до побутових проблем.

Теги: аеропорт Донецьк окуповані території

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