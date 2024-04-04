Пасічник поскаржився, що футболісти з окупованої Луганщини не мають місця, де тренуватися

Гауляйтер окупованої частини Луганщини Леонід Пасічник попросив російського диктатора Володимира Путіна реконструювати стадіон «Авангард» в окупованому Луганську.

«Володимире Володимировичу, якщо можна, проблема у нас щодо футболу. На сьогоднішній день у нас дуже сильна команда з футболу. Ми хочемо відновити добре ім'я футбольного клубу «Зоря». Але в нас у дуже непридатному стані знаходиться стадіон «Авангард» – це центральний стадіон міста Луганська. Якби можна було відновити його, новий будувати не потрібно, а треба провести капітальний ремонт цього. Це було б дуже добре, бо на сьогоднішній день мешканці Луганської Народної Республіки виявляють величезний інтерес до футболу, дітлахи з великим задоволенням займаються», – заявив Пасічник.

Він також поскаржився, що футболісти з окупованої Луганщини не мають місця, де тренуватися.

«Якщо нам буде надано таку допомогу, ми будемо дуже і дуже вдячні», – цитує Пасічника прес-служба Кремля.

«Обов'язково», – відповів на прохання луганського гауляйтера Путін.

Нагадаємо, що rримський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив, що спортсмени з анексованого півострова, які зрадили Україну і змагаються під російським прапором, не поїдуть на Олімпіаду.