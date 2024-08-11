Росіяни риють нові оборонні траншеї біля Курської АЕС

Українські сили просунулися в межах 50 км від атомної електростанції

Українські військові просунулися приблизно на 30 км вглиб території Росії в Курській області. Тим часом росіяни будують нові лінії оборони біля Курської АЕС. Про це із покликанням на аерофотознімки повідомляє BBC.

Сьогодні міноборони РФ заявило, що росіяни запобігли спробам прориву українських сил в районах населених пунктів Толпине та Общий Колодезь Курської області, які розташовані приблизно за 25 і 30 км від російсько-українського кордону. Видання називає це очевидним визнанням того, що українці просунулися вглиб Курського прикордонного району.

Опубліковані в інтернеті й верифіковані журналістами кадри також показали російський удар біля села Левшинка, приблизно за 25 км від кордону.

У Сумах, які межують з Курською областю, кореспонденти ВВС стали свідками постійного потоку бронетранспортерів і танків, які рухалися в бік Росії. На бронеколонах були білі трикутні знаки розрізнення, нібито щоб відрізнити їх від техніки, яка використовується саме в Україні.

Крім того, з'явилися аерофотознімки, на яких видно, як українські танки використовуються в боях на території Росії.

На фотографіях також видно, як Росія будує нові оборонні лінії поблизу Курської АЕС. Зазначається, що українські сили просунулися в межах 50 км від об’єкта.

Порівняння супутникових знімків із того самого місця у суботу й кількома днями раніше показує кілька нещодавно побудованих траншей неподалік, причому найближча приблизно за 8 км від станції.

Самі світлини в матеріалі не оприлюднюються.

Нагадаємо, що російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через наступ на Курщину. Також міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.