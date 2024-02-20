Окупанти посилюють наступальні дії на одному з напрямків: аналіз ISW

Українські військові ведуть бойові дії на декількох ділянках фронту

Російські війська посилюють наступальні дії у Запорізькій області. Нещодавно окупанти просунулися поблизу Роботиного. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Просування українських військових

19 лютого тривали позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін на цьому напрямку не було. Позиційні бойові дії тривали поблизу Синьківки, Табаївки, Тернів, Білогорівки.

Речник Угруповання військ «Хортиця» капітан Ілля Євлаш заявив, що російські війська активізували наступальні дії в районі річки Жеребець і перекидають у цей район підкріплення, намагаючись закріпити оборонні позиції біля Тернів і Торського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

19 лютого російські та українські сили продовжували позиційні бої поблизу Бахмута. Позиційні бої тривали поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Південного. Ілля Євлаш повідомив, що російські війська ведуть фронтальний наступ на Богданівку та атакують фланги населеного пункту.

Російські війська, ймовірно, захопили всю Авдіївку станом на 19 лютого, хоча російські сили, можливо, все ще очищають частину Авдіївки. Українські підрозділи, які діяли на авдіївському напрямку, повідомили, що весь український особовий склад виведений з Авдіївського коксохімічного заводу.

Міністерство оборони Росії опублікувало 18 лютого відеозаписи, які свідчать про те, що російські сили змогли завдати удару по окремих невеликих групах українських сил, що відступали поблизу Авдіївки, а звіти українського персоналу, які діяли поблизу Авдіївки, свідчать про те, що російські сили змогли оточити окремі підтактичні елементи українських підрозділів.

Надані Росією кадри та українські звіти, здається, пояснюють дисонанс між російськими та українськими характеристиками українського виведення з Авдіївки в останні дні. Заяви росіян про те, що відхід українських військ був хаотичним або що російські сили оточили українські війська, ймовірно, навмисно чи ненавмисно перебільшували ці дії невеликих підрозділів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Позиційні бої тривали в районі кордону Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорського та Пречистівки. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Роботиного та продовжили посилені наступальні дії на заході Запорізької області.

Командувач українського Таврійського угруповання військ генерал Олександр Тарнавський заявив, що російські війська наступають невеликими групами з обмеженою підтримкою бронетехніки поблизу Роботиного.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 19 лютого українські війська відбили щонайменше 16 російських штурмів на Лівобережній Херсонщині. Речниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська продовжують вести піхотний штурм на східному березі Херсонської області з метою збереження бронетехніки.

Нагадаємо, Росія збирає багатотисячну армію в Запорізькій області, де українські війська розпочинали свій контрнаступ минулого літа. За даними деяких аналітиків, РФ зібрала угруповання чисельністю 50 тис. осіб.