Один із обласних центрів України відмовився від встановлення новорічної ялинки

Головну ялинку у Тернополі цього року встановлювати не будуть

На Театральному майдані міста встановлять традиційну різдвяну шопку

Цього року на Театральному майдані Тернополя не встановлюватимуть новорічної ялинки. Як інформує «Главком», про це повідомив міський голова Сергій Надал.

«Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво і Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо. Майже 40 тернополян, тернополянок не зустрінуть Новий 2026 рік. Серед них шестеро діточок», – написав Сергій Надал.

Натомість на Театральному майдані міста встановлять традиційну різдвяну шопку – «як символ відродження нації навіть у найтемніші часи», додав міський голова Тернополя.

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада росіяни атакували Україну, застосувавши 476 дронів та 48 ракет різних типів. Попри те, що українські військові змогли перехопити 442 БпЛА та 41 ракету, було зафіксовано влучання сімох ракет та 34 ударних дронів на 14 локаціях. Основними напрямками атаки стали Львівщина, Тернопільщина та Харківщина. Зокрема, під обстріл у Тернополі потрапили дві багатоповерхівки.

У Тернополі внаслідок російського обстрілу загинули 34 людини, серед них – шестеро дітей. Поранення різного ступеня важкості отримали 94 людини, зокрема, 18 дітей. Проте надзвичайникам вдалося врятувати 39 дорослих та семеро дітей.

Увечері 22 листопада рятувальники повідомили, що завершили розбирати завали на місці влучання російської ракети в багатоповерхівки.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі внаслідок російського ракетного удару 19 листопада загинула фармацевтка Марія Палагнюк разом із маленькими дітьми – п'ятирічною донькою та півторарічним сином.

Також «Главком» розповідав історію подружжя, яке врятувалось від атаки. Родина вийшла з будинку, куди через кілька хвилин влучила російська ракета. Також повідомлялось про те, як рятувальники дістали з-під завалів сина Оксани Кобель. «З-під завалів дістали постраждалого. Він – живий!», – йшлося у повідомленні міського голови Тернополя Сергія Надала.