Антимонопольний комітет оштрафував «Львівтеплоенерго» та «Київтеплоенерго»
Комунальні підприємства оштрафовано на понад мільйон гривень
Антимонопольний комітет України оштрафував «Львівтеплоенерго» та «Київтеплоенерго» на понад мільйон гривень. Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.
«У різні періоди (починаючи з 2018-го) ці два комунальні підприємства припускалися ідентичних порушень: зобов’язували споживачів отримувати технічні умови та технічні рішення для встановлення лічильників – вузлів обліку теплової енергії», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тимчасові адміністративні колегії, які окремо розглядали справи по «Львівтеплоенерго» та «Київтеплоенерго», дійшли однакових висновків, встановили і довели факти порушень. «Львівтеплоенерго» має сплатити до держбюджету 550 тис. грн, а «Київтеплоенерго» – 502 тис. грн.
Голова АМКУ зауважив, що при визначенні розмірів штрафів було враховано, що підприємства є об'єктами критичної інфраструктури. Крім того, суми штрафів є співрозмірними із вигодами, які вони отримали.
Нагадаємо, у столиці планують виділити 2 млн грн на замовлення та друк квитанцій за спожите тепло.
Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки в адміністративних будівлях столичних теплоелектроцентралей у межах справи про розкрадання коштів на ремонті енергетичного обладнання, зруйнованого ворожими обстрілами. Кримінальне провадження відкрите за фактом зловживання своїми службовими повноваженнями працівників комунальних підприємств.
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