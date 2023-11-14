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Антимонопольний комітет оштрафував «Львівтеплоенерго» та «Київтеплоенерго»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Антимонопольний комітет оштрафував «Львівтеплоенерго» та «Київтеплоенерго»
Підприємства припускалися ідентичних порушень при встановленні лічильників
фото з відкритих джерел

Комунальні підприємства оштрафовано на понад мільйон гривень

Антимонопольний комітет України оштрафував «Львівтеплоенерго» та «Київтеплоенерго» на понад мільйон гривень. Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

«У різні періоди (починаючи з 2018-го) ці два комунальні підприємства припускалися ідентичних порушень: зобов’язували споживачів отримувати технічні умови та технічні рішення для встановлення лічильників – вузлів обліку теплової енергії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тимчасові адміністративні колегії, які окремо розглядали справи по «Львівтеплоенерго» та «Київтеплоенерго», дійшли однакових висновків, встановили і довели факти порушень. «Львівтеплоенерго» має сплатити до держбюджету 550 тис. грн, а «Київтеплоенерго» – 502 тис. грн.

Голова АМКУ зауважив, що при визначенні розмірів штрафів було враховано, що підприємства є об'єктами критичної інфраструктури. Крім того, суми штрафів є співрозмірними із вигодами, які вони отримали.

Нагадаємо, у столиці планують виділити 2 млн грн на замовлення та друк квитанцій за спожите тепло.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки в адміністративних будівлях столичних теплоелектроцентралей у межах справи про розкрадання коштів на ремонті енергетичного обладнання, зруйнованого ворожими обстрілами. Кримінальне провадження відкрите за фактом зловживання своїми службовими повноваженнями працівників комунальних підприємств.  

Теги: Київтеплоенерго Павло Кириленко штраф Антимонопольний комітет

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