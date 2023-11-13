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Деякі багатоповерхівки Києва досі без тепла: столична влада назвала причини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Деякі багатоповерхівки Києва досі без тепла: столична влада назвала причини
Наразі відсутнє теплопостачання окремих житлових комплексів, які мають автономні котельні
фото: glavcom.ua

Люди обігрівають квартири електроприладами, а це створює додаткове навантаження на мережі

У деяких житлових будинках столиці, оснащених власними котельнями, досі не розпочався опалювальний сезон. Їх управителі не уклали договорів на газопостачання, а мешканці заборгували за тепло. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як зазначається, наразі відсутнє теплопостачання окремих житлових комплексів, які мають автономні котельні. Приватні компанії-власники котелень чи їх оператори не уклали угоди на постачання газу з НАК «Нафтогаз».

Крім того, за деякими комплексами існує заборгованість за спожите тепло. Врегулювання цього питання затягується при зміні управителя котельні чи передачі її до ОСББ. Відповідальні посадовці мали б вирішити ці проблеми ще до початку опалювального сезону, але не зробили цього.

Тепер, за даними КМДА, десятки родин у столиці позбавлені тепла. Люди обігрівають квартири електроприладами, а це створює додаткове навантаження на мережі.

Виходом з цієї ситуації у КМДА вбачають самоорганізацію мешканців багатоповерхівок і створення ними ОСББ. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть самостійно управляти котельнями або ж, за відсутності боргу за газ, передати їх у комунальну власність та управління «Київтеплоенерго».

Лише за таких умов житлові комплекси можуть стабільно пройти опалювальний сезон і забезпечити належне обслуговування своїх котелень, вважають у міськадміністрації.

Раніше повідомлялося, що столична влада запроваджує систему автоматичного регулювання подачі опалення. Тепер подача тепла буде збільшуватися чи зменшуватися в залежності від температури на вулиці. 

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Теги: опалення Київ Київтеплоенерго

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